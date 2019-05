Manfredonia. Aperte le iscrizioni per l’asilo nido 2019/2020

Di:

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Asilo Nido, per l’anno educativo 2019/2020, a favore di bambini da 3 mesi a 3 anni di età.

La domanda, compilata su apposito modello disponibile presso la sede dei Servizi Sociali Via S. Lorenzo, 47, ufficio URP, o scaricabile dai rispettivi siti internet comunali dei Comuni dell’Ambito, deve pervenire all’ufficio Servizi Sociali del proprio comune di residenza, entro e non oltre il 25/06/2019, corredata della seguente documentazione:

– certificato di vaccinazione del minore;

– attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

– fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

– documentazione relativa all’ultima retribuzione ed eventuali altri emolumenti percepiti.

Il servizio di Asilo Nido sarà effettuato dal mese di settembre 2019 fino al 31/07/2020, presso le strutture di Manfredonia, ubicate rispettivamente in Via Daunia n. 8 e in Via Florio, con orario di funzionamento dal lunedì al sabato, dalle ore 07:45 alle ore 15:45.

E’ prevista la partecipazione degli utenti al costo del servizio mediante il pagamento della retta mensile, determinata per fasce, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per minorenni ed eventuale reddito aggiornato, a qualsiasi titolo percepito.

La tariffa del servizio è pari ad € 470,00 oltre IVA come per legge.

Per il servizio in questione e relativo pagamento della tariffa innanzi citata è possibile beneficiare dei buoni servizio infanzia, secondo la applicazione della disciplina regionale di cui alla normativa di riferimento, che interviene per abbattere la tariffa concordata tra questo Ambito e il Soggetto Gestore.

Nelle more della effettiva attivazione dei predetti buoni servizio e secondo la regolamentazione comunale, è previsto, per ogni fascia, un contributo comunale per l’abbattimento delle tariffe a carico dell’utente, con riduzione della retta di frequenza per ogni minore, oltre iva come per legge e con le riduzioni conseguenti al ribasso d’asta applicato dall’aggiudicatario del servizio, nel modo seguente:

• 1a fascia agevolata € 210,00 mensili per importo complessivo fino a € 2.000 (10 bambini);

• 2a fascia agevolata € 300,00 mensili per importo complessivo oltre € 2.000 fino a € 5.000 (26 bambini);

• 3a fascia agevolata € 350,00 mensili per importo complessivo oltre € 5.000 fino a € 10.000 (26 bambini);

• 4a fascia agevolata € 410,00 mensili per importo complessivo oltre € 10.000 fino a € 15.000 (8 bambini);

• retta ordinaria € 470,00 mensili per importo complessivo oltre € 15.000 (20 bambini).

Per l’abbattimento di tali rette è possibile attingere al bonus asilo nido INPS le cui domande per l’anno 2019 possono essere presentate nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2019, esclusivamente in via telematica.

L’accesso al nido è consentito a n. 80 bambini così suddivisi: n. 30 per la struttura di Via Daunia e n. 50 per la struttura di Via Florio; quest’ultima, in considerazione dello scarto giornaliero, potrà accogliere fino a 60 utenti, nei limiti previsti dalla normativa regionale.

La graduatoria per l’accesso al nido sarà formulata secondo i criteri del vigente Regolamento.

In seguito all’ammissione a frequentare il servizio di asilo nido, il genitore dovrà consegnare, all’Ufficio Servizi Sociali, la scheda sanitaria compilata dal medico pediatra di base.

Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. Matteo OGNISSANTI

Il Commissario Prefettizio

Dott. Vittorio PISCITELLI

– Domanda d’iscrizione (formato file .doc)

– Manifesto (formato file .pdf)