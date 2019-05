Manfredonia. “Colazione in Piazza con Silac”

Di:

Manfredonia, 29 maggio 2019 – Silac, azienda presente sul territorio da sessant’anni e marchio “gioiello” locale di Parmalat in Italia, è da sempre attenta al rapporto con le comunità locali. Lo slogan “Pugliesi si cresce così” rappresenta l’impegno di Silac nella valorizzazione dei prodotti locali e il legame con il proprio territorio. In quest’ottica rientra il sostegno a progetti rivolti a bambini e ragazzi in diverse aree, dalla cultura, con la stagione teatrale “Favolosamente Vera” presso il teatro Lucio Dalla di Manfredonia, allo sport, con la scuola calcio del Foggia), passando ovviamente per la corretta alimentazione.

In occasione della Giornata Mondiale del Latte, che si celebra ogni anno il 1° giugno, Silac organizza un evento tutto incentrato sulla sana alimentazione a cominciare dalla prima colazione dei più piccoli.

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno in piazza del Popolo, a Manfredonia, i bambini con le proprie famiglie e scuole potranno partecipare a giochi, laboratori e degustazioni per imparare, giocando, ad iniziare la giornata con un pasto ricco e bilanciato.

Due giornate speciali per promuovere e sensibilizzare sul tema della sana alimentazione, attraverso un divertente itinerario a 5 tappe alla scoperta, tra giochi laboratori e degustazioni, di preziosi consigli per una colazione perfetta.

In dettaglio, l’evento si svolgerà in 4 appuntamenti: • Venerdì 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con le classi terze delle scuole primarie di Manfredonia. • Venerdì 31 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 ingresso libero. • Sabato 1 giugno ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 ingresso libero.

La partecipazione ai laboratori e ai giochi è libera e gratuita per tutti i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, previa iscrizione presso desk informativo in piazza del Popolo. Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 0884 591257

