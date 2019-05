Manfredonia. Fiore – Ritucci vs Francesca Troiano “non basta un simbolo per essere rappresentativi”

Di:

”Il Movimento 5 Stelle è formato da persone e non solo da un simbolo.

A Manfredonia il “gruppo storico” facente capo ai due consiglieri comunali, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci, lo ha sempre degnamente rappresentato ed il riconoscimento dei cittadini ha portato all’ottimo risultato delle europee, con l’elezione dell’eurodeputata uscente, Rosa D’Amato, da noi sostenuta e risultata la più suffragata. Naturalmente, a lei ed a tutti gli eletti del M5S vanno le nostre congratulazioni.

Le considerazioni della deputata Troiano e le illazioni lette in un articolo de “l’Attacco” su presunte “liste civiche” sono destituite di ogni fondamento.

Se davvero la parlamentare sipontina ha a cuore le sorti di una città che non conosce e che non la riconosce, pensi ad affrontare problemi reali piuttosto che perseverare in un gioco al massacro che, francamente, ci vede indifferenti e non interessati.

Sappia, la Troiano, che non basta un simbolo per essere rappresentativi, e non serve farsi dominare dalle “ossessioni” personali o vendette “de relato”, ma dovrebbe considerare tutto ciò che finora non ha saputo intercettare sul territorio e quella necessaria umiltà verso chi le ha donato una possibilità non certo dovuta a meriti personali.

Il futuro, al momento molto fluido, ci riserverà tante sorprese, ma una cosa è certa, l’obiettivo che ci siamo prefissi è importante e da parte nostra c’è il massimo impegno per raggiungerlo.

Lo stiamo già facendo e di certo alla prossima tornata elettorale arriveremo pronti con un progetto realistico e sostenibile, ma soprattutto con le giuste persone per poterlo realizzare, il tutto nell’interesse della collettività e per il rilancio socio economico della nostra città.

In questa fase dobbiamo solo attendere cosa succederà nella riorganizzazione del M5S e quali saranno i veri cambiamenti.

Chiediamo ai nostri sostenitori di avere fiducia e non li deluderemo”.

Redazione StatoQuotidiano.it