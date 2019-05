Meteo: si riaccende l’instabilità diurna tra Molise, Lucania e Puglia

Di:

Bari. Meteo Puglia: condizioni a tratti instabili sulle nostre regioni meridionali, specie nelle ore centrali del giorno. Al mattino rovesci non esclusi sulla costa molisana e Gargano. Nel pomeriggio nuovi rovesci e temporali in sviluppo inizialmente sulle zone interne appenniniche, Murge ed entroterra Salentino, ma con fenomeni in estensione localmente alla costa ionica e sul versante Adriatico del Foggiano. I fenomeni temporaleschi potranno risultare di forte intensità al confine tra Basilicata e Murge con rischio di grandinate e nubifragi. Temperature in diminuzione. Venti deboli o moderati in rotazione da N/NO. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da mosso a poco mosso.

Venerdì 31 Maggio Ancora rovesci pomeridiani su Appennino, Basilicata tirrenica, Murge e Salento

VENERDI’: persistono generali condizioni di variabilità sul Sud-Est. Momenti più soleggiati si alterneranno ad annuvolamenti più frequenti e consistenti nelle ore centrali della giornata. In particolare su Basilicata tirrenica, rilievi molisani, Gargano, Murge e litorale ionico salentino non sono esclusi rovesci o isolati temporali. Meglio altrove con maggiori schiarite. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio.

Variabilità diurna con rovesci o temporali su Appennino, Murge, Gargano e coste Ioniche

SABATO: mattinata tutto sommato discreta su Puglia, Basilicata e Molise. Momenti soleggiati si alterneranno a qualche annuvolamento comunque di scarsa consistenza. Nubi in aumento nel pomeriggio su Appennino, Gargano e Murge con rovesci o temporali in locale sconfinamento alle coste ioniche di Puglia e Basilicata. Tempo asciutto altrove. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti moderati settentrionali con mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio.