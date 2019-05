Minacce a magistrato Tribunale di Foggia, confermata condanna

Di:

Foggia, 30 maggio 2019. ”Le doglianze riguardanti la prova della cognizione del messaggio minaccioso da parte del Bafundi e della gravità della minaccia sono generiche, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata ove si osservava per un verso che il magistrato apponeva il visto con la propria sottoscrizione in calce al rapporto disciplinare in cui si riferiva della frase minacciosa pronunciata dal Di Sannio; e per altro che la minaccia doveva ritenersi grave per l’entità del danno minacciato e per i precedenti dell’imputato anche per reati contro la persona”.

I fatti. Il provvedimento

Con recente provvedimento, i magistrati della 5^ sezione Penale della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dall’avvocato di M.D.S., contro la sentenza del 18 aprile 2018 con la quale la Corte di appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale di Lecce del 9 gennaio 2015, riteneva l’imputato responsabile del reato di minaccia commesso il 7 gennaio 2013 in danno di Vincenzo Maria Bafondi (Bafundi,ndr), magistrato in servizio (all’epoca dei fatti?,ndr) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Come evidenzia la Corte di Cassazione, la responsabilità dell’imputato era in particolare affermata per avere il D.S., detenuto nella Casa circondariale di Foggia, rivolto all’assistente Marcello Selvaggio la frase «dite al Dott. Bafondi che quando avrò modo di vederlo gli romperò la testa»”.

Il ricorso

Il ricorrente aveva proposto ricorso per tre motivi.

“Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del fatto contestato, e in particolare che 2.1.1. la frase contestata non aveva alcuna potenzialità intimidatoria,

considerato che il magistrato ne aveva appreso il contenuto solo dalla lettura del rapporto disciplinare e si era limitato ad apporvi un visto; 2.1.2. non vi era peraltro prova che detto visto fosse stato apposto specificamente dal Bafondi;

2.1.3. la minaccia non poteva essere in concreto realizzata dall’imputato, affetto da grave malformazione all’arto sinistro; 2.1.4. non era accertata l’imputabilità del Di Sannio in relazione alla

condizione patologica di cui sopra ed allo stato di ansia che ne derivava; 2.1.5. non vi era prova della ritenuta gravità della minaccia.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sull’omessa valutazione del precedente giudicato formatosi in relazione allo stesso fatto con la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato dal consiglio di disciplina della casa circondariale, richiamando la giurisprudenza comunitaria in ordine all’efficacia della regola del ne bis in idem allorché il fatto venga punito più volte anche a titoli diversi e con differenti sanzioni.

22.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo stata considerata a questi fini l’irrogazione della sanzione disciplinare“.

