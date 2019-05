“Palermo (20 punti di penalità) salvo. Foggia in C e il playout si fa”

Niente serie C, la Corte d’Appello federale riporta il Palermo in B smentendo parzialmente la decisione presa in primo grado dal Tribunale federale. Venti di punti di penalizzazione significano l’esclusione dai playoff, peraltro ormai alla volata finale, ma non la retrocessione. E in virtù di questo verdetto il playout cambia scena: spareggeranno per salvarsi Salernitana e Venezia, quart’ultima e quint’ultima, mentre il Foggia retrocede direttamente in serie C con Padova e Carpi. Decisioni che in qualche modo, almeno apparentemente, svuotano di tensione la giornata di domani, in cui sono in programma il consiglio direttivo della Lega B, che fisserà le date del playout, e il Consiglio federale.

FONTE GAZZETTA.IT