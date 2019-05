RIMINIWELLNESS, Manfredonia c’è con Tanya e Carmen Giordano

Di:

Dopo aver intrapreso e continuato per quasi due anni il percorso formativo sull’allenamento funzionale con la FUNCTIONAL TRAINING SCHOOL (prima scuola di allenamento funzionale in Italia), Tanya Giordano, dottoressa in scienze delle attività motorie preventive e adattate, e Carmen Giordano (laureanda in scienze motorie) entrambe Trainer del centro fitness LEVEL UP, sono state contattate su scala nazionale dal fondatore della scuola GUIDO BRUSCIA, come assistenti della scuola in occasione della RIMINIWELLNESS ( (la più grande kermesse al mondo dedicata al fitness, sport, cultura fisica e sana alimentazione ).

Risiederanno allo stand della scuola per ben quattro giorni, in cui si svolgeranno diverse masterclass sull’allenamento funzionale e miofasciale.