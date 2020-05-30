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Acquisizione Masseria Agropolis, cosa è riportato nella delibera CC di San Giovanni Rotondo
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IL SINDACO DI SAN GIOVANNI ROTONDO CRISETTI (FRAME VIDEO)

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San Giovanni Rotondo, 30 maggio 2020. “(..) il Comune di San Giovanni Rotondo non ha rispettato né l’accordo del Tavolo Tecnico dell’8/09/2016 (circa 3 anni e mezzo) con la Regione Puglia e neanche il Protocollo di intesa con la World Area Cinevillage dell’8/10/2018“.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “MASSERIA AGROPOLIS” SITO IN SAN GIOVANNI ROTONDO LOCALITA’ “PANTANO” – PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO E L’ ASSOCIAZIONE WORLD AREA CINE VILLAGE FINALIZZATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA MASSERIA AGROPOLIS.

Di seguito la delibera n.18 del 30 aprile 2020 del Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo. > delibera n 18 del 30-4-2020 Masseria agropolis (1)

 

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