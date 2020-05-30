Acquisizione Masseria Agropolis, cosa è riportato nella delibera CC di San Giovanni Rotondo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “MASSERIA AGROPOLIS” SITO IN SAN GIOVANNI ROTONDO LOCALITA’ “PANTANO” – PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO E L’ ASSOCIAZIONE WORLD AREA CINE VILLAGE FINALIZZATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA MASSERIA AGROPOLIS.
Di seguito la delibera n.18 del 30 aprile 2020 del Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo. > delibera n 18 del 30-4-2020 Masseria agropolis (1)