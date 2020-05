Apricena, illecito smaltimento e combustioni di rifiuti speciali: sequestri (FOTO)

, 30 maggio 2020. Continua l’incessante azione di monitoraggio e controllo del territorio coordinata dalper mezzo dei Reparti dipendenti.

Lo scorso 29 Maggio, i militari della Stazione CC F.le di San Nicandro Garganico (Fg) intervenivano presso la Loc. San Trifone in agro di Apricena (Fg), dove rinvenivano un illecito smaltimento con abbruciamento di rifiuti speciali pericolosi consistenti in molteplici fusti metallici. Su alcuni fusti sono state rinvenute delle etichette con scritte “Nocivo/infiammabile” e “Adesivi, liquidi infiammabili”. Sulla stessa area venivano rinvenuti notevole numero di sacchetti di carbonato di calcio abbandonati e scarti di demolizione edile classificati come rifiuti speciali non pericolosi. L’area oggetto di intervento, di circa 215 mq, di proprietà di “Rete Ferroviaria Italiana spa”. L’area veniva posta sotto sequestro penale ed affidata in custodia al referente di zona di RFI. Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili.