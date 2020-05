Bimba nata in ambulanza, il racconto della 27enne Maria Grazia di Manfredonia

. Quella notte, in ambulanza, mi sono sentita al sicuro”.



San Giovanni Rotondo, 30 maggio 2020. “Le prime contrazioni sono partite al mattino alle 9.30. Ho preferito stare ancora un po‘ a casa per occuparmi dei miei 4 figli. Poi mi sono messa a riposare e intorno alla mezzanotte sono arrivate le contrazioni più frequenti e dolorose. Intorno all’una di notte abbiamo preferito chiamare l’ambulanza, sono arrivati prestissimo. Ringrazio prima di tutto gli operatori del 118 che mi hanno assistita

Così Maria Grazia, 27 enne di Manfredonia, ci ha raccontato la sua esperienza di giovedì notte, quando ha dato alla luce sua figlia in autoambulanza, all’1.25, sulla provinciale che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo, in località “Matine”.

Anna, così si chiama la piccola, e la sua mamma stanno entrambe bene. Ora sono accudite nelle Unità di Ostetricia-Ginecologia e Neonatologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza in attesa degli accertamenti doverosi, dato il contesto inusuale in cui è avvenuto il parto. Nei prossimi giorni si valuterà quando dimetterle. “In un periodo come questo – ha concluso Maria Grazia – la piccola Anna è la cosa più bella che ci potesse capitare“. “Tanti auguri a papà Pasquale, a mamma Maria Grazia e anche ai 4 fratellini di Anna: Felicya (6 anni), Patrizia (3 anni), Matteo (che oggi compie 2 anni) e Ripalta di 1 anno, scrivono dalla pagina facebook di “Casa Sollievo della Sofferenza”.