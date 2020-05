Campo “L’Unità di Degenza Territoriale di San Nicandro non chiuderà”

, 30 maggio 2020. “L’Unità di Degenza Territoriale di San Nicandro Garganico non chiuderà. Sbaglia chi afferma il contrario e, ancora di più, sbaglia chi lo fa per costruire e alimentare polemiche strumentali nei confronti della Asl Foggia e della Regione Puglia. Al pari delle altre U.D.T. della provincia di Foggia, anche a San Nicandro saranno completati gli interventi strutturali e funzionali di adeguamento programmati per garantire un servizio migliore ai cittadini. Operatori e utenti possono stare tranquilli: la medicina territoriale sarà potenziata e non smantellata.” Lo scrive Paolo Campo sui social.