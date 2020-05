, 30 maggio 2020. Una ragazza è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso degli OO.RR. in seguito a un incidente avvenuto in mattinata in via Gioberti, a Foggia. Non chiara la dinamica dei fatti. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. Ingenti i danni riportati dall’autovettura.