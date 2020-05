Il Pd verso le regionali con una superlista mentre i nomi si concordano online

Foggia, 30 maggio 2020. La data, il mezzo, le liste. Il ritorno alla normalità per le regionali è costellato dalle proteste dei governatori,, su quando andare al voto. Sarà un’organizzazione elettorale molto basata sulla tecnologia, anche per i più abituati al tour per la provincia, base di partenza per sperare in un seggio nell’assise barese. Oggi gli incontri pre-elettorali avvengono con i singoli, causa possibili assembramenti, i comizi potrebbero essere un ricordo, i componenti delle segreterie si incontrano in video-conferenza e in questa sede si stanno limando le candidature.

Nella lista del Pd sono già più o meno definite 7 caselle, resta un nome della società civile da trovare su Lucera, a Cerignola resta ancora in bilico la partita fra l’ex eurodeputata Elena Gentile e Teresa Cicolella, così com’ era rimasta prima del lockdown. L’obiettivo, che si sta costruendo, è quello di una lista molto forte, oltre quel quasi 19% della Capitanata di 5 anni fa. Scendono in campo l’assessore regionale uscente Raffaele Piemontese (nel 2015 partiva per l’approdo in Regione), Paolo Campo, consigliere uscente che può contare su un ritrovato gruppo storico a Manfredonia formato da Franco Ognissanti, da Franco La Torre, Salvatore Zingariello, Damiano D’Ambrosio, Gaetano Prencipe.

Per l’ex sindaco Angelo Riccardi si pensa ad una delle due liste di Emiliano, con Rino Pezzano, ex vice sindaco di Cerignola e Peppino Pica, ex consigliere regionale. Sempre nel Pd Matteo Masciale di S. Giovanni rotondo, uno dei protagonisti della ripartenza della città con l’amministrazione Crisetti. Nel 2015 fu il più votato degli esterni nella roccaforte di Manfredonia. A S. Severo Guido De Rossi, avvocato, per la presentazione della sua candidatura si è spesa direttamente la nomenklatura del Pd in conferenza stampa, uno dei primi a ricevere questa investitura. Da Vico del Gargano Isabella Damiani, da Foggia, oltre a Piemontese, Annarita Palmieri.

Italia in Comune ha sicuramente chiuso su Paolo Prudente, ex presidente del consiglio comunale di Vieste, e su Sabrina Rosito, di S. Paolo Civitate, amministratore della città il cui sindaco, Franco Marino, è espressione del partito.

La lista ‘Senso civico, un nuovo Ulivo per la Puglia’ è coordinata dall’assessore regionale all’urbanistica Alfonso Pisicchio, vede già schierati alcuni consiglieri e assessori regionali in carica. Dalla Capitanata il gruppo potrebbe comprendere l’ex consigliere regionale di Socialismo Dauno Pino Lonigro, il consigliere comunale di S. Severo Francesco Sderlenga, il medico di S. Giovanni Filippo Barbano, il sindacalista della Uil sanità Luigi Giorgione, Il presidente del consiglio comunale di Lucera Giuseppe Pitta.

Lista di Massimo Cassano. Da Foggia pare sia interessato alle regionali il consigliere comunale della civica ‘Foggia vince’ Danilo Maffei, lista che si è dichiarata indipendente dalla maggiornza di Franco Landella e che oggi si chiama “Impegno per Foggia”. Con lui il consigliere di centrosinistra Sergio Clememte, l’ex sindaco di S. Giovanni Antonio Squarcella, e Loris De Luca consigliere di centrodestra da S. Nicandro Garganico, comune in cui, da qualche settimana, la giunta è stata rimodulata dal sindaco Ciavarella.

Nella lista dei socialisti e della sinistra Giulio Scapato, consigliere comunale di Foggia, Michele Santarella, ex sindaco di S. Severo, Fabrizio Cangelli per i Verdi e Mario Nobili per Rifondazione Comunista. La corsa è a raccogliere il maggior numero di voti complessivamente e a far scattare i seggi laddove c’è il miglior risultato.

A cura di Paola Lucino, Foggia 30 maggio 2020