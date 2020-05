Il Viminale ha messo in pagamento 900 mln di euro ai comuni. Qui Manfredonia

, 30 maggio 2020. Ilha disposto il pagamento a favore dei comuni, province e città metropolitane della quota pari al 30% spettante a ciascun comparto del fondo di 3,5 miliardi di euro istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per concorrere ad assicurare le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali.

La ripartizione per ciascun ente locale è stata effettuata in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope). I relativi importi sono visualizzabili sul sito della direzione centrale per la Finanza locale del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, nella sezione Banca dati – pagamenti.

TABELLA COMUNE MANFREDONIA (AL 30 MAGGIO 2020)