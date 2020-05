Intorno al Regolamento per l’affrancazione canoni e livelli terre civiche del Comune di Mattinata

Mattinata, 30 maggio 2020. La stesura, da parte della Commissione Straordinaria, del Regolamento comunale per l’affrancazione dei canoni e dei livelli delle terre civiche riportate negli stati degli arbitrari occupatori costituisce un buon inizio ai fini della sistemazione del territorio civico di Mattinata. Essa merita, pertanto, una particolare sottolineatura, se non altro per la valida ragione che arriva dopo la latitanza delle Amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi due decenni.

Il Regolamento del 24 ottobre scorso indica le modalità operative con le quali i possessori di terre civiche ricadenti nel Comune di Mattinata, di cui all’art. 54 della legge regionale del 4 agosto 2004, possono accedere all’affrancazione dei relativi canoni o livelli.

Ovviamente, altri passi devono compiersi perché il Regolamento possa dare i suoi frutti (penso soprattutto all’opera che presterà il perito demaniale, ma mi permetto di suggerire anche l’istruttore demaniale – non sono due figure sovrapponibili, ma complementari); al momento i cittadini si chiedono se l’intento della Commissione sia di risolvere un problema oppure di fare cassa.

Ammesso e non concesso che le diverse posizioni non possano essere comunque conciliate, mi limiterò, qui, ad illustrare i contenuti, rimanendo poi libero ciascuno di valutarli come gli piace.

Mi soffermerò su due aspetti, che ovviamente ritengo prioritari, i cosiddetti stati, o elenchi, di cui al citato art. 54, e il prezzo di affrancazione.

Per quanto riguarda Mattinata, di stati ce n’è più di uno. Limitandomi ai più recenti, due vanno sotto il nome di “Stato Occcupatori: Demani” e “Stato Occupatori: Parchi” e portano la firma dell’istruttore demaniale ing. Antonio Ferrara e la data del 10 gennaio 1960; c’è poi l’«Inventario dei Beni di Uso Civico», risalente al 2000-01, a firma del geom. Francesco Mastromarco; altri elenchi sono inseriti all’interno dell’«Istruttoria Demaniale» redatta dal prof. Luigi Cesare Oliveti nell’agosto del 2003. Ebbene, gli stati del Ferrara si rivelarono subito inaffidabili, al punto che, per correggerli, fu mandato a Mattinata il perito agrario Vittorio Alfieri, che difatti riscontrò “delle discordanze di superfici (tra i dati catastali, gli elaborati Lapeschi e gli elaborati Ferrara) alquanto sensibili”, ma anche delle “omissioni” riguardo ai parchi; (i virgolettati sono nella sua perizia del 1° agosto 1963); l’Inventario, che tra l’altro riproduce pari pari l’«estensione occupata» censita da Ferrara, non è mai andato in vigore, non essendo stato pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, mentre l’indagine dell’Oliveti, oltre a mancare di questa pubblicazione, non ha aggiunto granché a quello che si sapeva dalle carte esistenti (non è proprio presa in considerazione dalla Regione). E, difatti, alla verifica del Ferrara e all’Inventario del Mastromarco si rapporta la deliberazione della Commissione Straordinaria del 12 dicembre, attuativa del Regolamento.

Ma c’è di più. L’art. 54, quando parla di terre «riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali», fa riferimento solo a quelle «proposte per la legittimazione», che assommano a 324 ettari, distribuiti su 900 particelle catastali circa. Questi dati figurano nello stato del Ferrara e sono passati poi nell’Inventario. Essi si riferiscono alle terre del demanio civico occupate dopo le ultime ordinanze prefettizie fornite di decreti reali, che per quanto ci riguarda da vicino risalgono al 1904. Ebbene le terre legalizzate negli anni a cavallo dell’Ottocento (1890-1904) non rientrano tra quelle “proposte per la legittimazione”, al pari dei parchi. È da notare, comunque, che il virgolettato non compare nel Regolamento comunale.

La matassa, come si vede, è ingarbugliata e non è facile da dipanare. Verrò a parlare più avanti dei parchi e delle terre legittimate; per adesso mi limito alle terre oggetto dell’art. 54 e, di conseguenza, del Regolamento comunale del 24 ottobre.

Prima di passare a trattare dell’afffrancazione è d’obbligo soffermarsi sul canone, perché ad esso si rapporta il suo prezzo. Il Regolamento stabilisce che i canoni saranno determinati utilizzando come riferimento i V.A.M., ossia i valori agricoli medi della coltura in atto, stabiliti dall’Agenzia del Territorio. Così come è pensata, l’operazione comporterà un conto salato per diverse centinaia di cittadini, perché, oltre al capitale di affrancazione, già di per sé rilevante, è previsto il recupero degli ultimi cinque anni di canone non caduti in prescrizione aumentati degli interessi. Qualche dato. Il capitale di affrancazione per un terreno seminativo è di 2.110 euro ad ettaro, mentre per un uliveto si aggira sui 4.800. L’esborso aumenta in maniera esponenziale nel caso di aree edificabili o con presenza di fabbricati. Per una casa di una ottantina di mq si pagherà intorno ai 10.000 euro (le cifre su accennate sono al netto degli abbattimenti previsti per i residenti). Una mazzata! E non è finita qui, perché poi ci sono tutte le spese di cancellazione del livello (imposta di trascrizione, registrazione, rogito, volturazione catastale, ecc). Eppure la sanatoria prevista dall’art. 54 faceva pensare che l’affrancazione sarebbe stata, non dico, gratuita, o simbolica, ma a costo molto contenuto (almeno i canoni degli ultimi cinque anni e i relativi interessi potevano essere condonati!).

Un fatto balza evidente agli occhi di tutti: il prezzo di affrancazione di un terreno a destinazione agricola, per limitarci a questo, viene a corrispondere all’incirca ad un terzo del suo valore. E va anche detto che la stragrande maggioranza di queste terre sulla carta risultano dei seminativi, mentre di fatto sono degli incolti, in gran parte in stato di abbandono da almeno trenta-quarant’anni. Non è un caso allora che, in caso di mancato pagamento, il Regolamento preveda “la reintegrazione del terreno nel Demanio libero con contestuale restituzione all’uso della popolazione residente”, per bonario rilascio dello stesso. La tentazione può venire!

La novità, però, è un’altra e sta nel fatto che i cittadini che non si avvalgono della facoltà di affrancazione saranno assoggettati ad un canone, aggiornato annualmente. Che sarà, per stare agli esempi sopra riportati, di 105 euro per i seminativi e di 230 per gli uliveti. Si noti che stiamo parlando di un canone che è rimasto per 60 anni sulla carta, non è mai andato in vigore, insomma non si è mai pagato. Si può ben dire, allora, che si tratta di una nuova imposta.

Mi sia consentita un’ulteriore considerazione sul canone. È risaputo che il valore agricolo, venale, cambia da terreno a terreno, anche a parità di coltura, variando in funzione di diversi fattori, quali il clima, la giacitura, l’esposizione, la distanza dal centro abitato, dalle strade che servono per l’accesso, l’acclività del terreno, la presenza o meno di impianti irrigui, pozzi, ecc. Esso, pertanto, non può prescindere da un’attenta analisi dei luoghi, che è del tutto assente nel Regolamento.

E poi c’è la legge del 16 giugno 1927, tuttora in vigore, la quale stabilisce che il calcolo del canone sia effettuato detraendo dal valore del fondo (valore attuale) il valore delle migliorie. La differenza altro non è se non il valore del fondo primitivo (di regola un incolto) espresso in unità monetaria attuale. Questo per dire che in tante aree del territorio comunale (penso ai pendune costellati di muri a secco) da sole le migliorie superano di gran lunga il valore del fondo. Paradossalmente il Comune dovrebbe restituire qualcosa al cittadino. Ed anche la legge regionale

Un altro modo di determinare il canone era, ed è ancora, possibile, quello di assumere come riferimento i vecchi canoni, che sono riportati negli stati Ferrara del ’60. E l’espressione “adeguamento del canone”, presente nel Regolamento comunale – è stata mutuata dalla legge regionale del 1998 – a prima vista sembra rimandare ad essi.

Ma ci si può riferire anche semplicemente al reddito dominicale, come fa il Demanio dello Stato, che è presente su un’ampia striscia che va da Agnuli a Vignanotica. Qui l’affrancazione di un ettaro di uliveto di 3ª classe sito in località Tor di Lupo o Vignanotico viene a costare 2.790 euro. Cifra che scende fino a 1.000 euro in presenza di un uliveto di 5ª classe.

Quello che va ancora detto, ai fini della trattazione dell’argomento, è che i canoni imposti per la liquidazione degli usi civici – di questi stiamo discorrendo – sono canoni di tipo enfiteutico. Pertanto il richiamo legislativo alla natura enfiteutica del canone consente di estendergli la possibilità della rivalutazione dei canoni enfiteutici stabiliti dalla legge del 22 luglio 1966. Alla quale, per inciso, si attiene il giudice nelle cause per la cancellazione del diritto del concedente gravante sulle terre date in enfiteusi della Diocesi di Manfredonia (ex Mensa arcivescovile). Il prezzo determinato ai sensi di questa legge si aggira sui 900 euro ad ettaro, sempre per un uliveto di 3ª classe in località Tor di Lupo.

Occorre, da ultimo, tener presente che l’affrancazione dei canoni di cui è parola non esaurisce tutti i problemi. “La questione demaniale” resterà aperta in tutta la sua estensione, visto che di terre civiche o ex civiche ce ne sono ancora a iosa in tutto il territorio comunale, ad eccezione della piana e delle contrade del Demanio dello Stato. Sono, come si è detto, le terre demaniali legittimate più di un secolo fa e i parchi, sui quali si è pagato il canone fino agli ultimi anni Quaranta del secolo scorso.

Quanto alle prime, esse sono in massima parte perimetrate all’interno delle 900 particelle dello stato del Ferrara, delle quali costituiscono l’usurpazione originaria.

I parchi sono delle terre con una propria storia alle spalle (per questo sono riportati sempre in elenchi separati) e necessitano di una indagine storico-giuridica tesa a verificare la tipologia di vincolo e la natura giuridica del terreno, oltremodo variabili da parco a parco. Essa si rende sempre più urgente, visto che il loro stato è rimasto quello del 1960.

Sui parchi va detto qualcosa di più, non fosse altro perché essi hanno sempre tenuto sulle spine il Comune di Monte Sant’Angelo, del quale Mattinata ha fatto parte fino al 1955, per i diritti che lo stesso vi vantava in nome e per conto dei cittadini e, dopo i provvedimenti di “scioglimento della promiscuità” di fine Ottocento, sono stati al centro di interminabili cause, alcune delle quali sono ancora in essere.

Dislocati in 400 particelle catastali, i parchi occupano una superficie di 1.497 ettari, di cui ben 504 sono considerati “arbitrarie occupazioni”. Questi ultimi costituiscono i cosiddetti parchi “promiscui”, per i diritti che su di essi vanta il Comune. Che sono davvero corposi. Basti pensare che, al momento del taglio degli alberi, debitamente autorizzato, i loro possessori erano obbligati, almeno fino ad alcuni anni fa, a dividere a metà con il Comune il ricavato della vendita. I parchi promiscui sono presenti in un paio di centinaia di particelle, e più di altri sono quelli che necessitano di una sistemazione demaniale.

Queste due categorie di terreni sono state escluse dalla sanatoria dell’art. 54 e, pertanto, non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) aver attinenza con i terreni di cui al Regolamento del 24 ottobre. (Poi, tutto si può fare, naturalmente!). Il Regolamento, comunque, non se ne occupa.

Quanto ai parchi posseduti a titolo legale e alle terre già demaniali civiche, va detto che la legittimazione, mutandone la natura giuridica, ha comportato la trasformazione del demanio in proprietà libera, cioè svincolata dal regime giuridico delle terre civiche a cui prima era sottoposta, anche se gravata da canone. Il legittimario. quindi, ha la piena proprietà del terreno e il Comune ha perso il diritto a riscuotere il canone, in quanto l’obbligo di debenza si è usucapito.

Ne consegue che il Comune non ha più niente da pretendere dagli ex livellari, ma deve solo provvedere a notificare all’Agenzia del Territorio, che tra l’altro in questi ultimi tempi sta creando enormi problemi, l’estinzione del “diritto del concedente” e a richiedere la cancellazione dell’annotazione “livellario” (riferito alla ditta), in modo da consentire l’aggiornamento delle intestazioni catastali. Le due diciture vanno cassate dal Catasto con un tratto di penna!

A cura del Prof. Michele Tranasi, Mattinata 30 maggio 2020