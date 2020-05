Lopalco: “In estate sarà improbabile trovare uno sportivo positivo”

(calcionapoli1926) Pierluigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della task force anti-Coronavirus della Regione Puglia, ha parlato ae ha detto la sua sui tempi di quarantena per le squadre di calcio.

“Il pericolo del negazionismo sul virus esiste, amplificato anche dai social media, che a volte raccolgono il peggio della società. Bisogna evitare sia il negazionismo che la paranoia. L’aspetto clinico è migliorato. Anche per la prevenzione abbiamo imparato parecchio, i grandi raduni di persone sono da evitare, specie nei locali chiusi. Siamo un popolo strano: fino a qualche settimana fa tutti volevano test e tamponi, anche chi non aveva sintomi. In questo momento che lo offriamo gratuitamente, ci si tira indietro. Quanti contagiati? Vogliamo sapere di quanto sono sottostimati i dati della Protezione Civile, se fossero uno a cinque, uno a dieci o anche di più.

Protocollo del calcio? Il tema non è la lunghezza della quarantena, dipende dal fatto che se i compagni si sono contagiati intanto qualcun altro potrebbe diventare positivo. Se la accorci, rischi che all’ottavo giorno esca un nuovo positivo. Io dico che, se la circolazione del virus si sta spegnendo, sarà improbabile trovare uno sportivo positivo durante l’estate. Confido in questo. (calcionapoli1926)