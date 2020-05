Manfredonia, 4 obiettivi strategici e candidati credibili

Manfredonia, 30 maggio 2020. “BISOGNA ricercare candidati credibili che parlino alla città sulla scorta di un programma elettorale di rinascita che non sia un libro dei sogni ma che si ponga 3-4 obiettivi strategici e da quelli partire per dare nuovo slancio all’economia locale”. Adriano Carbone, Coordinatore cittadino di Fratell i d’Italia, è semplice e chiaro nell’enunciare in una nota, il pensiero programmatico del suo partito in prospettiva futuro di Manfredonia.

QUASI un andare controcorrente rispetto ai proclami arzigogolati apparsi in questi ultimi giorni sulla scena polita sipontina. Niente paroloni, frasi ad effetto, prospettive immaginifiche, ma la concretezza della realtà “per far cambiare indirizzo ad una città tradita nei suoi valori più autentici e assicurargli l’avvio verso un domani poggiato su solide basi”.

L’INDIRIZZO di Carbone si fonda sull’analisi della situazione economica e dunque istituzionale e sociale di Manfredonia, passata in rassegna attraverso le espressioni più rappresentative dei vari settori. “Scorrendo l’indice degli eventi politici degli ultimi 25 anni – rileva – constatiamo che abbiamo avuto amministrazioni di un solo colore politico: centro sinistra. A cominciare dall’amministrazione dell’Avv. Gaetano Prencipe per 5 anni, poi per 10 anni dell’Avv. Paolo Campo e infine 9 anni di amministrazione di Angelo Riccardi. Per un quarto di secolo la nostra città è stata nelle mani di amministratori del PD”.

CON quali risultati? Si chiede l’esponente di Fratelli D’Italia. “Se facessimo un’analisi puntuale di tutti i settori economici di questa città – annota – difficilmente riusciremmo a trovarne uno nel quale i registi della politica locale hanno usato l’oculatezza del buon padre di famiglia o hanno attuato programmi a lungo termine, pensando quindi anche alle generazioni future”.

DALLA rassegna dettagliata dei vari settori emerge il profilo di una città che avrebbe potuto essere un esempio virtuoso di dinamismo e progresso, ma non lo è stato “per la manifesta incapacità politica dei noti amministratori”. Così per l’edilizia “hanno inventato il sistema dei comparti consentendo speculazioni edilizie di pochi”; l’industria “operazione politica del contratto d’area che mal gestito ha prodotto solo delle false speranze ai nostri concittadini”; la pesca “politiche inconcludenti lo hanno fatto diventare una palla al piede con i continui fallimenti”; e quindi il turismo, le infrastrutture, la cultura, lo sport, la gestione tributi: “Non vi settore nel quale – afferma – la politica e la dirigenza del centrosinistra non abbia fallito. Una gestione scellerata che non poteva che avere come epilogo il commissariamento del Comune di Manfredonia e la precarietà del suo bilancio”.

CARBONE invita i cittadini “a prendere le distanze da questi signori che hanno fatto della politica la loro unica professione di vita” e chiedere “a tutti coloro che hanno le qualità professionali ed umane di dare il proprio contributo alla rinascita della nostra amata terra”.