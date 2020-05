Monte Sant’Angelo “Panoramica Sud? I lavori proseguono regolarmente”

Monte Sant’Angelo, 30 maggio 2020. “Il rifacimento della Panoramica sud è stato uno dei tanti obiettivi politici che la nostra amministrazione è riuscita a raggiungere nell’ambito dell’attuazione del programma elettorale, tanto apprezzato dalla Città. Non chiacchiere, ma fatti!”. La risposta della maggioranza “CambiaMonte” al comunicato di Forza Italia – Verso il Futuro.

“Dispiace, tuttavia, dover constatare ancora una volta come Forza Italia e Verso il Futuro, anziché prendere atto della concretezza dell’operato dell’amministrazione d’Arienzo, strumentalizzino con insinuazioni del tutto infondate”.

“Basterebbe un maggior approfondimento degli atti che loro stessi hanno avuto cura di elencare per rendersi conto della trasparenza e della legittimità dell’azione amministrativa ed avere risposta alle loro allusioni. Dispiace ancor più constatare come la loro veemenza si spinga oltre, continuando a speculare politicamente per l’ennesima volta sulla tragicità di un incidente, rispetto al quale non può che riporsi la massima fiducia nell’operato della magistratura. RISPETTO, in questi casi, dovrebbe essere la parola d’ordine! Numerose sono state le occasioni in cui l’Assessore ai LL.PP. Michele Fusilli – nei cui confronti non possiamo che esprimere il nostro più ampio appezzamento – ha aggiornato la Città circa le opere in corso, lo ha fatto in Consiglio comunale, lo ha fatto in occasione delle tante riunioni della Terza Commissione Consiliare Permanente, l’ultima tenutasi lo scorso mese di febbraio, prima delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica”.

“Stupisce, invero, soprattutto il comportamento di Verso il Futuro, quale forza consiliare che ha sempre preso parte ai lavori della Commissione, attraverso la quale ha potuto ricevere tutti gli aggiornamenti e i chiarimenti chiesti, fino ad apprezzarne anche pubblicamente l’impegno. Piuttosto, vorrà essere questa l’ennesima occasione per rassicurare i cittadini come anche i lavori della Panoramica stiano procedendo regolarmente, malgrado le tante difficoltà. Approfittiamo, ancora, per annunciare che la prossima settimana si procederà alla bitumazione di via estramurale, mentre la settimana successiva partiranno i lavori di efficientamento energetico del palazzetto dello sport e la messa in sicurezza della strada rurale Carbonara – Sitizzo.”