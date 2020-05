Omicidio Luigi Aversano, Cassazione “I due killer accompagnati in auto alla villa d’Ischitella”

, 30 maggio 2020. Condi recente pubblicazione, ma con udienza dello scorso febbraio 2020, la Corte di(Penale Sent. Sez. 1, Presidente MariaStefania Di Tomassi) ha dichiarato “inammissibile” il ricorso di, Napoli 12.08.1991, e “rigettato” il ricorso di, Napoli 10.08.1970.

L’atto. La sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 07.05.2018. “Con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 7.5.2018 nell’ambito del procedimento a carico di Bellofiore Giovanni+23, i citati Lorenzo Carillo e Salvatore Marfella erano stati condannati, rispettivamente, alle pene di 18 anni di reclusione (il primo) e dell’ergastolo (il secondo) per i reati associativi di cui agli artt. 416-bis aggravato cod. pen. (capo A) e 74 aggravato d.P.R. n. 309/90 (capo B), nonché per l’omicidio di Luigi Aversano (capo C) ed alcuni reati-fine”.

La Corte d’assise di Appello di Napoli. “La Corte di Assise di Appello di Napoli, disposta la separazione dal processo principale di tutte le posizioni degli imputati non accusati del reato di omicidio di cui al capo C), si limitava a trattare le posizioni dei soli quattro coinvolti nel fatto di sangue suddetto: Giuseppe Foglia, Pasquale Pesce, Lorenzo Carillo, e Salvatore Marfella”. Per quanto riguarda i ricorsi in oggetto “(..) all’esito, riduceva a trent’anni di reclusione la pena inflitta al Marfella, confermando l’appellata sentenza nei confronti del Carillo“.

Dalla sentenza in oggetto della Cassazione: “Ulteriore, significativa, conferma del consapevole concorso del Carillo nell’omicidio Aversano si ricavava dalle due conversazioni intercettate, il giorno dopo il fatto, alle ore 17,27 e alle ore 17,29 sull’utenza cellulare a lui in uso e provenienti, entrambe, dal cellulare in uso a Pesce Pasquale, pacificamente il mandante dell’omicidio unitamente a Marfella Salvatore”. “Dette intercettazioni confermavano, infatti, non solo che Carillo avesse effettivamente accompagnato in auto i due killer Marfella e Foglia alla villa d’Ischitella (comune in provincia di Foggia, distante 290 km da Napoli) dopo l’omicidio, ma che anche il giorno successivo continuasse a trattenervisi con loro nell’attesa di rientrare, sempre insieme a loro, nel luogo di residenza. E ciò mal si conciliava con l’assunto di un recupero dei predetti operato dal Carillo in modo del tutto momentaneo, inconsapevole e “asettico” e senza assolutamente sapere altro, comprese l’eliminazioni delle armi e la distruzione dell’auto”.