Su RMC “Quelli della Domenica”, programma settimanale di approfondimenti tematici

Manfredonia, 30 maggio 2020. Prenderà il via Domenica 31 maggio alle ore 10.30 “Quelli della Domenica”, il nuovo programma settimanale di approfondimenti tematici sull’attualità, con ospiti, interviste, testimonianze e punti di vista, che andrà in onda su Radio Manfredonia Centro e vedrà alla conduzione Antonio Castriotta e Matteo Perillo, e alla regia Luigi Guerra.

I primi ospiti di questa nuova avventura saranno: Antonio Tutolo, Sindaco di Lucera, noto per essere uno dei primi cittadini più attivi mediaticamente durante l’emergenza Coronavirus; Raffaele De Nittis, Presidente del Manfredonia Calcio 1932, nonché Presidente della Coop. San Giovanni di Dio; Tiziano Guerra, referente della raccolta fondi su Gofund Me per l’Ospedale di Manfredonia; Matteo Ricucci, commerciante e Presidente del Circolo Oasis di Mattinata, territorio “Covid Free” durante la pandemia; Martina Pesante, Presidente della Coop. GIMAR di Manfredonia, che si occupa di sanificazioni ambientali; Elena Curci, referente della P.A.S.E.R. di Manfredonia, che continua il servizio porto-farmaco e spesa per gli anziani e per chi vive in quarantena obbligatoria.

Il programma potrà essere sia ascoltato in radio, in FM 103.00 Mhz e su internet al sito www.rmcentro.it e con l’app “Radio Manfredonia Centro”, sia su Facebook, dove ci sarà la diretta video che potrà essere rivista anche in seguito, mediante la pagina della radio.