Curtotti, legale di Landella: “Ci saranno altri risvolti, molti i protagonisti delle vicende”

(STATOQUOTIDIANO, ore 10). Foggia, 30 maggio 2021. Sarà depositato lunedì il ricorso al tribunale del Riesame presentato dal legale di Daniela Di Donna, l’avvocato Giulio Treggiari. La moglie dell’ex sindaco Landella è stata sospesa per dieci mesi dall’esercizio del pubblico impiego come da misura restrittiva emanata dal gip Antonio Sicuranza. Per il ricorso al Riesame di Landella, l’avvocato Curtotti ritiene che il deposito potrà svolgersi fra mercoledì e giovedì della prossima settimana.

Sono circa 8mila le pagine sull’inchiesta che coinvolge anche i due consiglieri comunali Dario Iacovangelo e Antonio e l’imprenditore Paolo Tonti, destinatari di misure cautelari. “Le indagini sono in corso, non è detto che non si siano svolti altri interrogatori”, spiega Curtotti a proposito delle indiscrezioni su nuovi consiglieri comunali che la Procura, in queste ore, avrebbe ascoltato: “Questa vicenda avrà molti risvolti nel senso che i protagonisti delle pagine della Procura sono tanti, e si tratta anche di questioni che abbiamo sollevato noi durante l’interrogatorio di Landella”.

Al momento, sono almeno tre i consiglieri comunali di maggioranza per cui non è stata formulata richiesta di misure cautelari ma che sono citati nell’ordinanza come “in concorso” con l’ipotesi del reato di corruzione per la vicenda Tonti, la delibera di convenzione urbanistica passata in aula il 21 luglio 2020. Non c’è conferma da parte degli stessi consiglieri di un’audizione in Procura.

Ricordiamo – e lo riepiloga anche il gip in riferimento all’accapo approvato in consiglio- che per tale delibera votarono in 17. Alcuni di loro, contattati da StatoQuotidiano, ribadiscono nelle motivazioni del loro voto favorevole la possibilità di eventuali ricorsi al Tar se la convenzione, come avvenuto per altre delibere urbanistiche, non fosse fissata a 10 anni. L’ accapo, un complesso di fabbricati per servizi e residenze, era stato prima approvato in commissione.

Se su quanto dichiarato da Iaccarino- che intanto da auto ed etero- accusatore ha rilasciato una serie di dichiarazioni ai pm e resta ai domiciliari sospeso anche dal lavoro di Vigile del fuoco- sulla delibera consiliare e project financing ci saranno ulteriori sviluppi non è dato ovviamente saperlo.

Le ordinanze di aprile e maggio riportano captazioni telefoniche e, nella seconda, ci sono le dichiarazioni di Iaccarino per un periodo di tempo che va da marzo 2020 a maggio 2021, il che significa che in pieno lockdown, con i telefoni più bollenti del solito, il lavoro della Procura era in svolgimento in questa direzione e in altre, si presume.

Probabile che i magistrati abbiano chiesto ai convocati in Procura anche chiarimenti su quanto affermato dall’ex presidente del consiglio sulla delibera Tonti.

Come persona informata dei fatti è stato ascoltato l’ex consigliere di minoranza Pippo Cavaliere che, dopo gli spari di Capodanno, si recò a casa di Iaccarino. Stralci di quel discorso fra i due, riportati dell’ordinanza, sono oggetto della captazione ambientale incentrata sulla questione Tonti cui segue, nel testo, un omissis.

Non si evince dai documenti in nostro possesso se i due abbiano parlato anche di politica in quella circostanza, né risulta, evidentemente, di qualche rilievo in relazione alle ipotesi di reato di cui sopra.

E’ invece nell’archivio dei consigli comunali registrati quello del 1° febbraio 2021 (era in corso la disputa sulle dimissioni da presidente del consiglio) in cui Iaccarino riparla della visita dell’ingegnere a casa sua. “Mi hai esortato a dimettermi per sedere all’opposizione e lavorare contro Landella”. E l’ingegnere: “Stai strumentalizzando la vicenda. Non ci sono né vincitori né vinti in questa vicenda ma una città sconfitta per l’immagine data all’esterno”, gli rispondeva Cavaliere.

Si prefigurava, allora, anche lo smottamento dei numeri della maggioranza a seguito della revoca del presidente, cosa che sarebbe avvenuta di lì a pochi giorni con l’arresto di Bruno Longo a febbraio, di Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto ad aprile, del sindaco e Iacovangelo a maggio.

A cura di Paola Lucino, Foggia 30 maggio 2021