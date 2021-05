Manfredonia, 30 maggio 2021. “Mi sono recato sul Porto Turistico di Manfredonia per godermi un’ora con la mia famiglia, i miei bambini. Non sono riuscito a farli giocare, alcuni giochi non erano attivi. Poi alzo la testa: ma è come la festa patronale! Siamo zona gialla, veniamo da mesi di chiusure, ma questa calca non è un tantino esagerata?”.

E’ quanto scrive Roberto a StatoQuotidiano, direttamente dal Porto Turistico di Manfredonia.

Come risaputo, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 hanno diviso l’Italia in 4 zone – bianca, gialla, arancione e rossa – secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali.

Il livello di rischio di ciascuna regione è calcolato in base ai 21 parametri individuati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Superiore di Sanità: tra gli altri, numero dei casi sintomatici, ricoveri, numero di nuovi focolai, occupazione dei posti letto negli ospedali.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 7 maggio 2021 inserisce la Puglia in zona gialla.