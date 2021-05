Manfredonia, 30 maggio 2021. E’ notizia dell’ultima ora che tra qualche giorno, probabilmente dal 1° giugno e quindi per tutto il periodo estivo, una delle due ambulanze in servizio costantemente a Manfredonia, quella non medicalizzata, verrebbe dirottata su Vieste, dove nel periodo invernale, è operativa soltanto un’ambulanza (con nota del 27-28 maggio, infatti, la Asl Foggia ha disposto che l’ambulanza “India Manfredonia 2”, dal 1 giugno al 30 giugno, debba prestare servizio presso altro territorio della provincia,ndr).

Il motivo di ciò sarebbe riconducibile all’esigenza, per Vieste, visto il gran numero di turisti, di poter essere efficiente nel pronto intervento medico e d’altronde, nessuno si sognerebbe di affermare che tutto ciò non sia logicamente condivisibile.

Manfredonia è una città che conta quasi 58000 abitanti residenti a cui occorre aggiungere tutti quelli che trascorrono le vacanze estive che raddoppiano il dato numerico, pertanto, a volersi rimettere semplicemente alle normative regionali, secondo le quali per ogni 25000 abitanti dovrebbe esserci a disposizione un’ambulanza, ne deriverebbe naturalmente che, almeno due ambulanze dovrebbero operare sistematicamente tanto di inverno quando d’estate.

Rappresenta, a tal proposito, un serio motivo di riflessione, la recente morte di Jonathan Spano, colto da malore, e giunto al pronto soccorso di Manfredonia accompagnato dalla propria compagna solo perché non vi era un ambulanza prontamente disponibile che avrebbe con molta probabilità potuto evitare la tragedia.

Gli operatori sanitari che tanto impegno hanno profuso durante l’emergenza covid, sono seriamente preoccupati per questa discutibile scelta che non farebbe altro che acuire le note difficoltà in cui verserebbe il servizio del 118, pertanto, si appellano ai nostri politici regionali locali affinchè attraverso il loro impegno, la città di Manfredonia possa continuare a disporre permanentemente di almeno due ambulanze.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 30 maggio 2021