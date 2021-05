Orta Nova -. Rissa in pieno centro nella scorsa notte, intorno all’una , nella cittadina capofila dei Cinque Reali Siti. Non riesce, il coprifuoco alle 23, ad arrestare le intemperanze di certa movida ribelle e trasgressiva.

Tra sguardi e parole di troppo, forse l’ora, forse semplicemente un mancato senso della misura e delle regole, la lite sarebbe presto degenerata in colluttazione con cocci aguzzi di bottiglia volati per aria e utilizzati addirittura come coltelli. Vari i disordini che ne sono seguiti.

Risultato: tre feriti, uno dei quali trasportato in ospedale per lesioni gravi. Intervenute sul posto ambulanze e pattuglia dei Carabinieri. Le forze dell’ordine, in particolare, sono ora al lavoro per stabilire cause e responsabilità sulla base delle testimonianze dei presenti, numerosi, e delle videocamere di sorveglianza.