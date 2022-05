Ail Foggia dona sacche di raccolta sangue alla popolazione di Leopoli

Statoquotidiano.it, 30 maggio 2022. Ail Foggia Odv – a distanza di pochi mesi dalla donazione di euro 10.000 erogata al popolo ucraino per finalità sanitarie- ha finanziato l’acquisto urgente di sacche sterili per la raccolta e la conservazione di sangue intero per garantire il supporto trasfusionale alla popolazione di Leopoli.

L’iniziativa proposta dalla dott.ssa Krystyna Zurakivska, giovane ricercatrice ucraina in forza all’UniFg e accolta dal presidente dell’associazione dott. Celestino Ferrandina in rappresentanza di Ail Foggia, si è concretizzata con la consegna dei kit trasfusionali presso la nostra sede alla presenza del dott. Procaccini, del responsabile amministrativo dott Piero Tomaiuolo e del consigliere Mario Fiorellato. Quanto donato sarà trasferito in breve tempo nella città di Leopoli nel pieno rispetto delle normative CE in materia di trasporto di dispositivi e presidi medici.

.