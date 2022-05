Archivi storici e tutela documentale: tre buone ragioni per passare al digitale

Il nostro Paese rappresenta la culla dei beni culturali per eccellenza dal momento che siamo letteralmente circondati dal nostro passato glorioso e ricco di cultura, eccellenze e fatti storici di rilevanza globale. Basta fare un giro per un qualsiasi centro storico o varcare la soglia di una biblioteca per renderci conto di quanto sapere e di quanto valore sia a nostra diretta disposizione ogni giorno. Non è un caso se i nostri stessi beni culturali attirano studiosi, appassionati e turisti da ogni parte del mondo; ma è vero anche che tutto questo capitale dovrà pur essere preservato e tutelato e, dunque, rappresenta un vanto ma anche una grande responsabilità.

Digitalizzazione: la soluzione di protezione per tutti i beni

In altre parole è dovere di enti, organizzazioni e istituzioni proteggere i beni conservati nel nostro Paese, ma questo non significa solamente mettere in atto rimedi e soluzioni per prolungarne la durata nel tempo. Difatti oggi sappiamo che gli archivi storici possono essere digitalizzati grazie agli scanner, ovvero replicati in forma digitale. Questo processo consente di archiviare, catalogare e proteggere i documenti di qualsiasi tipologia, da quelli cartacei a quelli artistici, grazie ad appositi dispositivi creati per proteggerne l’integrità.

La digitalizzazione permette proprio di riprodurre fedelmente e con la massima qualità di risoluzione qualsiasi tipologia di documento storico. Questo significa che anche antichi manoscritti e libri preziosi possono essere riprodotti fedelmente e conservati in modo tale che tutti possano usufruirne senza causare danni.

Il passare del tempo indebolisce i documenti e le opere storiche ma, soprattutto, questo avviene per usura e altre condizioni esterne che minano l’integrità di bordi, carte e rilegature. Tuttavia sarebbe un vero peccato nascondere e chiudere a chiave questa grande mole di beni culturali e di documenti anche se, fino a qualche anno fa non vi era altra soluzione.

Gli scanner nella conservazione di beni documentali

Grazie agli scanner, quindi, gli archivi documentali di ogni genere possono essere prodotti, condivisi e protetti da qui all’eternità. Mentre gli originali resteranno ben conservati con ogni cautela da parte dell’istituto che se ne prende cura. In questo modo, i file digitali replicati possono essere condivisi con chiunque voglia fruirne, come avviene già in tantissime biblioteche o presso i musei.

Gli scanner esistono già da molti anni ma è con la fotografia digitale che si sono evoluti e hanno ampliato le funzionalità e le destinazioni d’uso. Si tratta di un grosso passo in avanti per la tutela dei beni artistici e culturali del nostro passato, ma non dobbiamo pensare che gli scanner possano proteggere solamente i materiali cartacei.

Difatti grazie all’innovazione degli scanner attuali presenti sul mercato è possibile replicare lastre di vetro, dipinti e pitture, mappe, manoscritti, libri antichi e qualsiasi altro genere di manufatto documentale. Una ricchezza immensa che è destinata a consentirci di proteggere per sempre il capitale storico e culturale del nostro Paese, favorendone la condivisione e la conoscenza grazie ai vantaggi offerti dalla tecnologia digitale.