Battiti live, Rotice: “Manfredonia è tornata a vivere” (VIDEO)

Grazie a Radio Norba ed al suo Presidente Marco Montrone per aver scelto la nostra città per il ritorno di Battiti live nelle piazze più belle di Puglia e che ci darà una straordinaria occasione di visibilità e promozione turistica in prima serata su Italia1 e Telenorba. L’inizio di una estate ricca di eventi. Manfredonia è tornata a vivere”.