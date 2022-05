Famiglia rischia di annegare sul Gargano, intervento elisoccorso

FOGGIA, 30/05/2022 – (foggiatoday) Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel mare del Gargano: tre persone hanno rischiato di annegare a Marina di Lesina.

Probabilmente a causa dei vortici tra gli scogli e delle correnti in quel punto, una coppia con un bambino non riusciva a tornare a terra, nelle acque antistanti la spiaggia libera vicina al porticciolo peschereccio. Due persone sono riuscite a portare tutti in salvo. Era partita anche la motovedetta della Guardia Costiera da Termoli e c’era già il personale della Capitaneria di Porto a terra. Sul posto sono arrivate due ambulanze e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato alle porte della località balneare, in un terreno adiacente alla Sp35, di fronte al villaggio turistico e al parco acquatico.

Una volta sulla battigia, infatti, la donna ha avuto un malore ed è stata trasportata all’ospedale di San Giovanni Rotondo, mentre l’uomo e il bambino sono stati portati in ambulanza a San Severo. I carabinieri hanno coadiuvato le operazioni per consentire il trasporto del 118 e regolare il traffico. (FoggiaToday)