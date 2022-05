Foggia. Scuole comunali dell’infanzia, c’è uno spiraglio dai Commissari

Statoquotidiano.it, 30 maggio 2022. La commissaria Marilisa Magno, a margine della presentazione dei voli Gino Lisa da Foggia, ha risposto ai microfoni dei cronisti sui lavori che stanno per partire in base al progetto finanziato dalla Regione “Strada x strada” e in base al Pnrr. Si sta riflettendo anche sulle scuole comunali dell’infanzia “nonostante il calo di iscritti”. Insomma ci sarebbero degli spiragli.

A Foggia chiudono scuole dell’infanzia comunali, del caso si parla anche a Bologna

Anche Europa- Verde ha avuto un incontro con il commissario Sebastiano Giangrande sulla questione delle scuole comunali dell’infanzia, per cui si conferma la “riflessione sul tema”, e sulla manutenzione del verde pubblico. Le gare indette sono in dirittura d’arrivo, secondo quanto riferisce Fabrizio Cangelli del partito ambientalista.

Non solo Europa-Verde ma molti cittadini si stanno lamentando della situazione al limite raggiunta dall’incuria del verde in città, fra erbacce alte e sterpaglie in ogni angolo. Sulla questione delle scuole comunali, invece, era intervenuto il presidente Emiliano affermando che se un atto del genere l’avesse deciso un sindaco sarebbe successo il finimondo, e ha esortato a rivedere la decisione.