Il galateo dei gioielli, le regole da ricordare

Il buongusto non ammette cadute di stile ed è per questo che sapere quanti gioielli indossare e come indossarli è sempre molto utile.

Conoscere il bon ton dei gioielli permette di essere sempre al top, delle vere icone di stile.

Si tratta di poche e semplici regole da ricordare quando si scelgono i gioielli da indossare e, perché no, anche quelli da regalare.

Diciamolo subito: la prima regola, quella fondamentale è less is more. Quando si tratta di gioielli meglio non abbondare altrimenti poi si finisce a ostentare e questo non è mai di classe.

Per questo consigliamo di non indossare più di 3 gioielli insieme e di evitare di mettere più di 4 anelli. Il rischio? Quello di apparire irrimediabilmente kitsch. Tutto va dosato con attenzione per essere sempre eleganti e per strizzare l’occhio al buongusto.

Eleganza e sobrietà dovrebbero essere due regole da tenere sempre a mente, anche nelle situazioni più informali.

I gioielli devono essere sempre abbinati con gusto e attenzione, anche verso l’outfit. Se si è eleganti è preferibile non indossare gioielli eleganti così come se si è in tenuta sportiva è preferibile evitare di indossarli. La palestra e gli altri luoghi di allenamento sono ambienti in cui è preferibile non indossare gioielli.

Per chi si domanda che gioielli indossare al lavoro rispondiamo che anche qui vale la regola prevede di non attirare troppo l’attenzione con elementi appariscenti. Meglio optare per qualcosa di sobrio ed elegante.

E per quanto riguarda il regalare gioielli? Naturalmente esistono delle regole anche qui. Il bon ton, del resto, lo si può applicare in ogni contesto.

La prima regola da ricordare è quella di conoscere il significato dei gioielli o, quantomeno, di non andare a regalare un gioiello con un significato che potrebbe dare adito a fraintendimenti.

Attenzione anche all’augurio che si vorrebbe trasmettere, perché in alcuni casi potrebbe essere inadeguato. Per questo motivo il consiglio è quello di evitare di regalare le spille perché questo regalo potrebbe essere interpretato come un augurio di dolore vista la presenza di un ago.

Anche le perle andrebbero evitate perché da sempre vengono associate alle lacrime e alla tristezza. Insomma, attenzione a queste piccole regole se siete amanti del bon ton e delle buone maniere.

L’alternativa sempre valida è quella di regalare un gioiello che possa piacere a chi lo riceve. Un dono fatto con il cuore è il più apprezzato di tutti. Per avere degli spunti e per trovare dei gioielli attuali, eleganti e mai banali è possibile effettuare una ricerca online. In questo senso, portali come Notonlywatches.it possono rappresentare validi punti di riferimento per offrire soluzioni idonee ad ogni gusto e budget. (nota stampa).