Manfredonia, Alex si commuove mentre i fan cantano le sue canzoni

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/05/2022 – (novella2000) Annunciato come uno degli ospiti più attesi, Alex Wyse è stato grande protagonista di Battiti Live – On the Road a Manfredonia.

“La tua voce emozionata che si fonde con le nostre mentre cantiamo una tua canzone… questa è musica… questa è magia”

Per l’ex allievo di Amici 21 si è trattato di uno dei primi appuntamenti dal vivo di una lunga estate, dove non mancheranno di certo le emozioni. E, a proposito di emozioni, il cantante si è commosso nel corso della sua esibizione. Sentire tutto quell’affetto da parte di una piazza stracolma di persone che cantano le sue canzoni è sicuramente una bellissima sensazione.

Come potete vedere da questo video mentre Alex cantava la sua Senza chiedere permesso, scritta da Michele Bravi (con cui ha avuto il piacere di duettare oltretutto e qui potete recuperare il filmato), si è lasciato andare e con la voce spezzata ha tentato di procedere la sua performance, per poi fermarsi e ammirare la bellezza del pubblico davanti a lui. Un momento che, come mostrato qui sotto, sicuramente resterà per sempre impresso nel cuore e nella mente del giovane artista. (novella2000)