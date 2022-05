Manfredonia, “strisce blu”: parte petizione di Molo 21 per riaprire trattativa

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/05/2022 – “Parcheggi a pagamento: firma la petizione e riapriamo la trattativa con la società affidataria del servizio.

In totale solitudine, più di una settimana fa, avevamo evidenziato le nostre preoccupazioni in merito all’azione dell’Amministrazione comunale nella gestione del delicato tema dei parcheggi a pagamento. Una settimana dopo, a seguito della conferenza stampa di presentazione del servizio, nostro malgrado, constatiamo soluzioni incomprensibili, quasi ostili nei confronti dei residenti, le cui tariffe per gli abbonamenti, ormai note a tutte, sono tra le più alte in Italia.

Per tentare di rimodulare le tariffe, specie quelle previste per i residenti e i lavoratori delle attività in cui è prevista la sosta a pagamento, chiediamo all’Amministrazione comunale e al Sindaco Gianni Rotice di riaprire il tavolo delle trattative con la società affidataria del servizio con una partecipazione più ampia che tenga conto di tutte le forze politiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori della città. Crediamo che assieme, con l’aiuto e l’apporto di tutti, si possa trovare una soluzione che renda questo servizio utile e vantaggioso per tutti: per l’ente, per la società affidataria del servizio e per la nostra comunità.

Pertanto, per rendere questo invito più forte abbiamo pensato di lanciare una petizione con il fine anche di costituire un comitato ad hoc per riattivare il confronto con la società affidataria del servizio dei parcheggi a pagamento, al fine di rimodulare le condizioni e le tariffe, specie previste per i residenti e lavoratori. Noi non ci arrenderemo e tenteremo tutte le strade percorribili. Aiutateci in questa sfida, aderite all'appello e firmate la petizione online. Insieme, saremo più forti per combattere questa ingiustizia. A questo link si può aderire all'appello e firmare la petizione online. https://chng.it/hmFp6CFZ"

Lo riporta l’avv. Giovanni Mansueto Coordinatore di Molo 21.