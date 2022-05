StatoQuotidiano.it, Manfredonia 30 maggio 2022. Sono passati oltre 3 anni dalla notte del 13 aprile 2019, quando è morto tragicamente Fabio Valente, un ragazzo innamorato della vita e “impegnato ogni giorno a lottare per sostenere i propri ideali”.

“Nostro figlio è stato tradito sotto tutti i punti di vista – dicono a StatoQuotidiano.it i genitori di Fabio – , come autorevolmente affermato da Padre Franco Moscone durante la messa del Venerdì Santo del 2019, con quelle parole di conforto che amorevolmente ha voluto dedicare ai genitori e al dolore di tutta la famiglia”.

Al momento, come rendono noto i genitori a StatoQuotidiano.it -, è in corso un procedimento penale presso il Tribunale di Foggia. “Ad oggi, non sono state ancora accertate le diffuse responsabilità che hanno causato la morte di nostro figlio”.

“Noi genitori di Fabio, che in tutto questo tempo abbiamo tenuto un edicato e composto silenzio sulla vicenda, in qualità di credenti non chiediamo vendetta ma giustizia, quella la pretendiamo. Nostro figlio non meritava di morire in questo modo”.

“Restiamo nella convinzione – concludono i genitori – che, se adeguatamente soccorso, nostro figlio sarebbe ancora vivo e felice, seriamente impegnato nel perseguire i propri ideali di vita”.