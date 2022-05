Ospedale Manfredonia, rifiuta mascherina e aggredisce militari: arrestato

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/05/2022 – (ledicoladelsud) Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe presentato lo scorso sabato mattina nella sala d’attesa del laboratorio analisi dell’ospedale “San Camillo de Lellis” a Manfredonia senza indossare la mascherina creando disagio tra i presenti.

Gli operatori sanitari dopo aver sollecitato più volte l’uomo a rispettare le regole anti-Covid, lo invitavano ad uscire dalla struttura, ma lo stesso, ormai fuori controllo, pretendeva con fare minaccioso di restarci e di eseguire le analisi senza la mascherina. Pertanto dopo un acceso diverbio, gli addetti dell’ospedale sono stati costretti a contattare i militari dell’Arma che intervenuti sul posto venivano anch’essi oltraggiati e aggrediti. Condotto in caserma l’uomo veniva arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per non aver rispettato le normative anti-Covid. A cura di Stefania Troiano. (l’edicoladelsud)