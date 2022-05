Partite alcune famiglie ucraine da Manfredonia: “Siete meravigliosi, per sempre nei nostri cuori”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 30 maggio 2022. Nonostante la guerra non sia ancora terminata, alcune famiglie della comunità ucraina presenti a Manfredonia sono ripartite in questi giorni per raggiungere i propri cari e aiutarli nelle attività di famiglia per ritornare alla normalità.

Alla base della ripartenza per i paesi di residenza anche le necessità per i ragazzi di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti scolastici di appartenenza.

foto ANTONIO TROIANO

“Lo scorso sabato 28 maggio – dicono a StatoQuotidiano.it Oksana e Noemi – , abbiamo riunito per un arrivederci tutte le famiglie presenti a Manfredonia. Mamme e ragazzi, commossi, hanno ringraziato la città sipontina per l’accoglienza e per aver favorito la partecipazione in questi mesi a diverse attività ludiche e sociali.

Un grande ringraziamento da parte della comunità ucraina in partenza – continuano Oksana e Noemi – è stato espresso anche per la solidarietà di privati e attività che hanno consentito di sostenerli gratuitamente ogni giorno”.

In particolare, si ringrazia:

la signora Giovanna, per l’accoglienza e il sostegno reso giornalmente su base volontaria;

Cattedrale San Lorenzo Maiorano, Manfredonia; Don Fernando, Lorenzo, Annamaria e Michel

Parrocchia San Camillo De Lellis, Manfredonia

Panificio Amica Mamma Gaetana

Supermercato DESPAR, via Rosati

Supermercato DESPAR, via Torre Santa Maria

Supermercato Master Coop Alleanza 3.0, via Arcivescovado

Pescheria Martello, Piazzale Silvio Ferri

Il sig. Francesco Palmieri e lo staff di Gelateria Biancalancia

Ortofrutta Salvemini, Viale Padre Pio da Pietrelcina

Mary Parrucchieri, via Pulsano

Per la cura e l’assistenza fornita alla partoriente Anna e alla neonata Milana:

Dottoressa Annamaria Cafarelli;

equipe di ostetricia degli Ospedali Riuniti di Foggia;

Dottor Ciuffreda, pediatra di Manfredonia;

l’avvocato del foro di Foggia, Generoso Sacco, responsabile della Cooperativa Sociale Medtraining, ente gestore del progetto SAI del Comune di Manfredonia.

“Non dimenticheranno mai le giornate passate insieme, non dimenticheranno mai la solidarietà, il sostegno, il calore e la vicinanza di tanti manfredoniani, resi volontariamente in questi mesi”.