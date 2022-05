“Premio I fiori blu”: ecco la sestina dei finalisti

StatoQuotidiano.it, Foggia 30 maggio 2022. Quattro titoli di saggistica e due di narrativa i più votati in occasione della selezione della Giuria Tecnica, per la terza edizione del Premio “I fiori blu”, nato a Foggia e promosso dall’omonima Associazione, con il sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con Università degli Studi di Foggia e Fondazione

Monti Uniti, e il contributo del Gruppo Telesforo-Sanità Più (Main Sponsor), di Sistemi Energetici spa, Mandarin Capital Partners e Gami Impianti.

Ecco i finalisti della edizione 2022:

LUCIANO CANFORA – “La democrazia dei signori” (Laterza)

BENEDETTA CRAVERI – “La contessa” (Adelphi)

PIERO DORFLES – “Il lavoro del lettore” (Bompiani)

MARCO LILLO, PIF – “Io posso” (Feltrinelli)

ENZO FILENO CARABBA – “Il digiunatore” (Ponte alle Grazie)

PIERA VENTRE – “Le stanze del tempo” (Neri Pozza)

“Una scelta delicatissima quella di questa edizione – ha detto la presidente e direttrice artistica Alessandra Benvenuto – per la partecipazione di titoli di grande valore e interesse”.

La rosa è infatti il risultato della espressione delle preferenze per il quale si è pronunciata la prestigiosa Giuria Tecnica presieduta da Paolo Mieli e composta da Ritanna Armeni, Serena Dandini (vincitrice della edizione 2022), Lidia Ravera, Massimo Recalcati (vincitore della edizione 2021), Silvia Truzzi, Marco Ferrante e Sandra Petrignani.

Nella sestina selezionata spiccano Adelphi e Neri Pozza al loro primo ingresso nella competizione e la Feltrinelli, vincitrice con un titolo di Massimo Recalcati in occasione della prima edizione. La parola passa ora alla Giuria Popolare. Possono votare gli iscritti ad associazioni culturali, club di servizio, biblioteche, presidi del libro, oltre che i componenti del corpo insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della citta di Foggia, studenti e studentesse ed i singoli lettori e lettrici, della regione Puglia e di tutto il territorio nazionale. Sul sito ufficiale del Premio è possibile indicare – a partire da oggi fino al 28 luglio – la propria doppia preferenza (un saggio e un romanzo).

Gran finale previsto per giovedì 15 settembre, che vedrà l’assegnazione del Premio della Giuria Tecnica e dei Premi speciali, definiti sulla base dei voti espressi dalla Giuria Popolare.