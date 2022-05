Quando misurare la glicemia: guida all’autoanalisi e autocontrollo glicemico

Il glucosio, noto anche come destrosio, è il composto organico più diffuso in natura. È uno zucchero molto importante e rappresenta la principale fonte di energia per l’organismo umano. Fornisce, infatti, il supporto energetico a tutte le cellule del corpo attraverso il sistema circolatorio. Gli alimenti della dieta quotidiana sono la sorgente più importante di questo monosaccaride aldeidico.

L’organismo possiede un sistema di regolazione che mantiene il valore glicemico costante per tutta la giornata. Questo meccanismo prevede l’intervento degli ormoni ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti. Nella prima categoria rientra l’insulina, mentre la seconda varietà è composta dal glucagone. L’insulina, in particolare, è una sostanza che viene prodotta dalle cellule β del pancreas per assorbire e metabolizzare gli zuccheri. Gli individui con diabete mellito, una patologia contraddistinta da una concentrazione superiore di glucosio nel sangue, devono controllare costantemente i valori della glicemia per diversi motivi. Questi test si possono effettuare anche a domicilio senza il supporto di un medico. Ci sono, infatti, diversi sistemi per analizzare lo sviluppo giornaliero di questo parametro. Il monitoraggio è un’attività fondamentale e in questo articolo valuteremo i sistemi più adatti per misurare l’andamento glicemico a casa.

Come misurare la glicemia a casa: consigli e suggerimenti utili

Le informazioni assumono un ruolo decisivo per il diabetologo che deve comprendere i meccanismi che stimolano l’ipoglicemia. I dati devono fornire un quadro esauriente per consentire l’analisi dell’andamento globale della patologia. In questo modo si possono apprendere quali sono le attività che influiscono sull’innalzamento e sull’abbassamento della glicemia nel sangue. Le indicazioni raccolte personalmente arricchiscono la conoscenze a disposizione del medico e rappresentano la base per valutare la gestione dell’andamento glicemico. Il paziente trae i seguenti vantaggi dal monitoraggio casalingo:

Comprensione degli effetti sulle attività quotidiane

Prevenzione contro eventuali ipoglicemie

Analisi dell’evoluzione del diabete

Una maggiore consapevolezza delle cause e delle conseguenze può influire positivamente sull’adozione di nuove abitudini più salutari. Il controllo può essere utilizzato anche per verificare l’adeguatezza delle terapie adottate. Ci sono diversi sistemi per la misurazione autonoma che possono essere utilizzati per esaminare l’andamento dei valori glicemici in una giornata e in un arco temporale più lungo. L’analisi deve essere integrata in un programma elaborato dal diabetologo per non risultare vana e inutile. Il glucometro viene adottato per effettuare le misurazioni a casa senza il supporto di uno specialista. Semplifica il processo di valutazione della glicemia nel sangue con una puntura sul polpastrello del dito della mano. La piccola quantità di sangue ottenuta viene inserita in un apposito strumento per l’elaborazione del campione.

Le strisce reattive Countour Next garantiscono il controllo dei valori con dei risultati certi e affidabili. Questi strumenti innovativi sono particolarmente indicati per la valutazione dei campioni di sangue perché utilizzano il metodo degli elettrodi sensori. La quantità prelevata viene analizzata per fornire il valore esatto del glucosio nel flusso sanguigno. Il sistema utilizzato da counter next strisce sfrutta la tecnologia di codifica automatica per esaminare il parametro richiesto dal controllo. Sono sufficienti 0,6 microlitri per visualizzare il risultato sul display. Le striscette sono riutilizzabili e per un’esame il paziente deve scegliere solamente su quale dito misurare la glicemia. La digitopuntura è un’attività semplice e sicura che non richiede nessuna competenza medica. Si devono seguire soltanto delle semplici istruzioni per ottenere un campione utile per lo studio dell’evoluzione della patologia. Misurare la glicemia in farmacia è l’alternativa ideale per chi teme il dolore provocato dalla puntura. Insicurezza, incompetenza e diffidenza possono provocare, infatti, una lacerazione della cute.

Benefici, motivazioni e tempistiche della misurazione della glicemia

L’analisi regolare dei valori di glucosio presenti nel sangue svolge un ruolo fondamentale nella valutazione della patologia. Il paziente può monitorare l’andamento del problema e comprendere le cause dell’ipoglicemia o dell’iperglicemia. Il diabete è stabile quando i valori glicemici non subiscono significative variazioni.

Questi parametri vengono considerati normali quando rientrano in un determinato range. L’esame dei livelli raggiunti dal glucosio fornisce il dato necessario per capire quando i livelli vengono rispettati o meno.

L’autocontrollo deve essere effettuato più volte al giorno per un’analisi efficace e puntuale. Il test deve essere eseguito prima dei pasti, due ore dopo il consumo di alimenti, prima dell’iniezione di insulina, la sera e quando compaiono i primi sintomi della glicemia elevata.

Il monitoraggio è essenziale per chi soffre di diabete di tipo 1 e 2 perché semplifica la gestione della terapia. Quest’attività diventa indispensabile anche quando il compenso appare instabile e insoddisfacente. Il paziente, inoltre, deve apprendere quale impatto provoca la glicemia sull’esercizio fisico e sull’assunzione del cibo. La misurazione domestica è agevolata dal glucometro. Uno strumento che conserva i valori glicemici nella memoria e crea un archivio remoto condivisibile. Con questo sistema il medico può accedere alle informazioni per valutare la terapia più adatta per il paziente. Il monitoraggio è importante anche quando si manifestano dei disturbi come il tremore, la vista annebbiata, il batticuore, il vuoto allo stomaco e il batticuore. (nota stampa).