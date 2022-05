Rotice: “Col Circo Madagascar portato un evento di respiro internazionale”

L’Amministrazione comunale ringrazia di cuore tutto l’entourage del Circo Madagascar per aver condiviso senza indugio la proposta di donare gratuitamente lo scorso mercoledì un intero pomeriggio di spensieratezza alle Associazioni per diversabili, alle Case famiglia, alle Case di riposo ed alle famiglie più fragili (a fronte della totale rinuncia alle previste gratuitá per le autorità). Una bella iniziativa per una Manfredonia per tutti, inclusiva, dove nessuno resta indietro. Grazie Circo Madagascar. Grandi artisti, straordinarie persone. Buon viaggio, a presto!”