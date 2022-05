Scala Reale: tutto quello che devi sapere dal passato al presente

E’ uno dei giochi di carte più popolari a livello globale ed è allo stesso tempo una vera e propria disciplina sportiva con tornei internazionali che coinvolgono partecipanti da tutto il mondo, nelle sale da gioco, ma sempre più diffusamente anche online. Parliamo del poker. Reso iconico dal mondo della letteratura, ma soprattutto dal cinema, questa forma di intrattenimento rappresenta anche un modo per allenare la mente e imparare a gestire le situazioni inattese. Ma quali sono le origini storiche di questo gioco così diffuso? E cos’è la famosa Scala Reale?

Dall’antica Persia ai giorni nostri

L’origine del poker, come accade per molti altri giochi di carte, si perde tra le pieghe della storia, l’epoca a cui è possibile far risalire una prima datazione certa è il XIX secolo, momento in cui questa pratica ludica si afferma negli Stati Uniti. A restituircene una traccia scritta è l’attore inglese Joe Crowell che, nelle memorie scritte durante gli anni di permanenza in America, ha appuntato un dettaglio preciso risalente al 1829: a New Orleans il poker si giocava con un mazzo di 20 carte e coinvolgeva un massimo di 4 giocatori.

Gli esperti di storia del gioco ritengono che questo passatempo abbia un antico antenato persiano: l’As-Nas. A insegnarlo ai coloni francesi di New Orleans, infatti, potrebbero essere stati proprio i marinai provenienti dalla Persia. Esiste anche un’altra versione secondo cui a portare il poker in America sarebbero stati i francesi trapiantati negli Stati Uniti che avevano svolto attività militare in territorio persiano.

Il poker e le sue varianti

Nel corso della sua storia il poker ha visto diffondersi numerose aggiunte e varianti: dopo una prima fase in cui si giocava con 20 carte, arrivò il mazzo francese da 54 carte, con esso venne introdotto il colore.

Durante la Guerra di secessione americana, poi, nacquero il Draw poker, lo Stud poker e il Community card poker a cui fecero seguito il Razz e lo Hi – Lo.

Il XX secolo si apre con la massima diffusione del Seven-card stud, ma con gli anni anni ’50 prendono piede due versioni di poker a carte comunitarie: il Texas hold’em e l’Omaha.

Se nella seconda metà del XX secolo la diffusione di questo passatempo gioco va attribuita ai militari americani, a renderlo popolare nel XXI secolo è stata la Rete che ha trasformato i tornei in eventi di impatto mediatico anche grazie al coinvolgimento di un pubblico diffuso su scala globale.

Al netto delle varianti che hanno scandito la storia del poker, la formula di base e le sue regole restano valide per tutte le versioni. Innanzitutto l’obiettivo del gioco è vincere il piatto (il montepremi) ottenendo la mano migliore e mettendo in campo una strategia in grado di indurre gli altri giocatori ad abbandonare la partita. Tra gli elementi che accomunano tutte le varianti, poi, ci sono l’uso di un mazzo da 52 carte e la possibilità di coinvolgere fino a 10 giocatori.

In generale il gioco prevede diversi round, ciascuno dei quali prende avvio dalla distribuzione di cinque carte a testa: una volta ricevute, ogni giocatore fa le proprie valutazioni e decide se iniziare a puntare o se abbandonare.

Fulcro centrale del gioco, naturalmente, è la combinazione delle carte: quella più forte regala la vittoria. Chiunque sieda al tavolo verde sogna la mano perfetta, quella imbattibile: la Scala Reale. Ma quale fortunata combinazione mette in campo? Vediamola nel dettaglio.

La Scala Reale

Per comprendere la Scala Reale bisogna partire dalla Scala a colore: quest’ultima è composta da cinque carte dello stesso seme in sequenza numerica. In presenza di diverse scale a colore vince il possessore di quella che ha il valore più alto, a prescindere dal seme.

La Scala reale è una particolare variante della Scala a colore ed è composta da una successione d’assi dello stesso seme, del tipo asso – re – regina – fante – dieci. La particolarità di questa combinazione sta nel fatto che è il punto più alto in assoluto tra tutte le mani di poker.

La presenza contemporanea di due scale reali è tecnicamente possibile solo nelle varianti di poker in cui si gioca con 5 carte, come il Draw o lo Stud poker: in questo caso il piatto viene diviso. Diversa la situazione per il Texas hold’em e per l’Omaha in cui la Scala reale può essere solo una: dunque ci sarà sempre un unico vincitore e il piatto non andrà mai diviso.

La pratica è il segreto del successo

Fatte queste precisazioni, va detto che il punto di forza e allo stesso tempo la maggiore criticità della Scala reale consiste nella sua rarità: nel poker a cinque carte le possibilità di ottenerla sono molto basse, si tratta di 1 su 649.740. Nello specifico le combinazioni possibili di cinque carte sono 2.598.960: di queste le scale reali sono solo 4.

Va leggermente meglio nel Seven-card stud o nel Texas hold’em: con 7 carte la probabilità è 1 su 30.940.

Naturalmente è importante imparare a sviluppare una strategia e capire quando tenere le carte o quando passare. In generale avendo già in mano alcune delle carte necessarie a comporre la Scala reale le probabilità aumentano: il giocatore che possiede già quattro carte su cinque ha 1 possibilità su 47 di di ottenere anche la quinta. Con una combinazione di quattro carte composta da re, regina, fante e dieci è più probabile ottenere una mano vincente rispetto alla combinazione di asso, re, regina e fante.

La Scala reale: tra rarità e fortuna

La storia del poker con tutte le sue varianti non smette di appassionare, e affascina soprattutto gli amanti del calcolo delle probabilità che possono allenare la mente e affinare le proprie abilità di gioco cercando di ottenere la mano più rara e potente: la Scala reale.