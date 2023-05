Apricena – “La nostra città è un grande cantiere a cielo aperto. 25 MILIONI DI LAVORI PUBBLICI, la stragrande maggioranza con fondi extra (europei/statali/regionali/privati) senza pesare sulle tasche dei cittadini Apricenesi, frutto della programmazione e del duro lavoro dell’Amministrazione Comunale.

Tanto lavoro per imprese, tecnici e lavoratori. UNA QUANTITÀ DI LAVORI SENZA PRECEDENTI NELLA STORIA DI APRICENA”.

“Siamo orgogliosi di poter continuare a migliorare la nostra città per le future generazioni e renderla un fiore all’occhiello, stimata e apprezzata in tutta la nostra Provincia”.

Lo scrive in una nota il Sindaco di Apricena, Ing. Antonio Potenza.

“👇 Di seguito l’elenco delle opere:

✔️ Asfalto nuovo in strade urbane 575.000 € (Fondi Regionali) – in ultimazione

✔️ Asfalto nuovo in strade urbane 250.000 € (Fondi ENEL) – in ultimazione

✔️ Edificio scolastico “TORELLI” 4.300.000 € (Fondi Statali PNRR e Regionali) – in corso

✔️ Nuovo Secondo Centro Comunale Rifiuti 450.000 € (Fondi Regionali) – in ultimazione –

✔️ Nuova Pista Ciclabile urbana 800.000 € (Fondi regionali) – in corso

✔️ Nuovo Campetto in Zona Sacra Famiglia 310.000 € (Fondi Regionali) – in ultimazione

✔️ Nuova copertura e Torri Faro MADREPIETRA STADIUM 700.000 € (Fondi Statali) – in corso

✔️ Scuola “Padre Pio” 1.100.000 € (Fondi Protezione Civile/Regione Puglia) – in corso

✔️ 10 Cantieri di nuovo asfalto di strade di campagna 5.000.000 € (Fondi Statali e Regionali) – in corso

✔️ Rifacimento marciapiedi 100.000 € (Fondi di bilancio comunale) – in corso

✔️ Nuovo Asilo nido in Zona Sacra Famiglia 450.000 € (Fondi Statali PNRR) – in partenza

✔️ Illuminazione Castello Baronale e Nuova Piazza Federico II 200.000 € (Fondi GAL) – in corso

✔️ Nuova Rotatoria Viale Papa Giovanni XXIII 260.000 € (Mutuo Cassa DeP) – in partenza

✔️ Nuovo Chiosco in Villa Comunale 100.000 € (Fondi Privati) – in partenza

✔️ Nuova Illuminazione a LED in Immobili pubblici 90.000 € (Fondi Statali) – in partenza

✔️ Forestazione con Piantumazione nuovi alberi 270.000 € (Fondi Regionali/Europei) – in partenza

✔️ Riqualificazione Villa Comunale 750.000 € (Mutuo CDP) – in partenza

✔️ Ristrutturazione Palestra plesso Fioritti “F. Cataneo” 800.000 € (Fondi Statali PNRR) – in partenza

✔️ Area svago per cani e area SKEATBORD 150.000 € (Fondi GAL) – in partenza

✔️ Piccola Manutenzione tetti al Cimitero 90.000 € (Fondi Statali) -in partenza

✔️ Ampliamento NUOVO CIMITERO 4.300.000 € (Vendita Loculi) – in partenza

✔️ Riqualificazione piazzale ex Carcere 48.000 € (Fondi Statali) – in partenza

✔️ Fogna Bianca, Marciapiedi e asfalto Via Ferrucci e D’Aosta 1.200.000 € (Fondi regionali) in partenza

✔️ Nuovo Canale in zona artigianale 2.300.000 € (Fondi Statali) – in partenza

✔️ Nuove isole ecologiche in città 850.000 € – in partenza

✔️ Rifacimento Rete idrica/fognante in Via Orto degli ulivi 100.000 € (Fondi AqP) – in partenza

“Totale lavori in corso e in partenza € 25.568.000, di cui € 24.458.000 con Fondi Extra (Fondi Europei/statali/regionali/privati) e € 1.110.000 con fondi comuna”