Emergenza medici sul Gargano, Sindaco mette alloggi a disposizione

VIESTE (FOGGIA) – Potenziare la postazione del 118 con una seconda ambulanza medicalizzata e l’organico del presidio sanitario di Vieste, nel Foggiano. Lo ha chiesto il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, durante una riunione con Prefettura ed Asl, la cui convocazione era stata chiesta con urgenza dal primo cittadino, alla luce della «situazione drammatica che vive la popolazione viestana e che si prevede ancor più preoccupante in vista della ormai imminente stagione estiva».

Alla riunione erano presenti anche i sindaci dei comuni del comprensorio garganico.

Un’emergenza registrata soprattutto nel periodo estivo quando a «Vieste – ha detto – arrivano migliaia di turisti e la popolazione aumenta a dismisura». Già lo scorso anno nella cittadina si registrarono disagi al presidio sanitario e alla postazione del 118. «Inammissibile per un paese civile come il nostro – dice Nobiletti, secondo il quale – non possiamo gestire l’emergenza sanitaria con una sola ambulanza con il medico ad intermittenza. Abbiamo la necessità anche di due elicotteri, uno che copra l’intera giornata e l’altro a disposizione 12 ore al giorno che serva l’area garganica».

Il sindaco Nobiletti, che ha confermato la disponibilità del Comune di mettere a disposizione dei medici alcuni alloggi, attende la prossima riunione convocata il 5 giugno in Prefettura, durante la quale «spera siano adottati provvedimenti definitivi per tutelare il diritto alla salute».

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.