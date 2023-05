Foggia, la lunga scia dello scioglimento per mafia del Comune

Foggia 30 maggio 2023. Sono 22 le persone rinviate a giudizio per un presunto voto di scambio durante le regionali del 2020. Il centro di tutto è la città di Foggia dove Danilo Maffei, fra gli indagati con suo padre Ludovico, fece incetta di voti a settembre di tre anni fa.

Una performance eccezionale la sua, quasi 4mila preferenze rispetto alle mille delle comunali. Ma non fu eletto.

Nel decreto di fissazione dell’udienza, il prossimo 28 settembre, un lungo elenco di persone che avrebbe usato il telefono per immortalare il voto in cabina e ricevuto denaro per questo.

Da suo padre, ex presidente di una cooperativa, passerebbero pacchetti di “voti imposti” secondo il quadro accusatorio.

Nella relazione finale di scioglimento del comune di Foggia entrò anche questa ipotesi di corruzione elettorale scaturita dal click di un cellulare in cabina.

Il proseguimento dell’iter giudiziario cade -perché prima o poi a Foggia si dovrà tornare a votare per il sindaco- all’inizio della campagna elettorale.

Pare che lo stesso Danilo Maffei si sia riavvicinato a qualche partito politico dell’area di centrodestra, “per ritornare in gioco” – dice qualcuno, ammesso che ne sia mai uscito a parte il commissariamento- e con la probabile intenzione di essere ricandidato in una di queste liste.

L’ex consigliere, indagato come l’ex sindaco e altri esponenti di quella amministrazione, non è mai stato annoverato fra gli “incandidabili- ammesso che questo possa pregiudicare la scelta di entrare in lista, almeno fino a un certo punto dell’iter giudiziario- né nella relazione di scioglimento del Comune, né nel decreto della prima sezione civile del Tribunale di Foggia che ad essa fa riferimento.

Alcuni “incandidabili”, com’è noto, hanno fatto ricorso in Corte d’appello a Bari che ha ribaltato la decisione solo per Erminia Roberto. Qualcuno, dunque, riparte più spedito per la campagna elettorale, qualcun altro sta valutando, qualcuno si barcamena fra tribunali, appelli e legali.

La lunga scia dello scioglimento per condizionamenti mafiosi non è finita mentre cittadini, partiti e movimenti riorganizzano il voto.