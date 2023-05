Furti d’auto a Manfredonia, fermato un giovane dalla polizia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un giovane è stato fermato dalla polizia ieri sera poco le 22.30 in Via Coppa del Vento a Manfredonia. L’uomo, insieme ad alcuni complici poi fuggiti, stava cercando di aprire un’auto parcheggiata. Lo riporta ManfredoniaTV. Nelle settimane scorse molti cittadini hanno denunciato il furto di autovetture, ma anche di cerchi e pneumatici, in diverse zone della cittadina dauna.