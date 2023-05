“L’omicidio di Giusy? Per Giovanni Potenza è stata una disgrazia. Mai inviata lettera di scuse”

Manfredonia – “Nonostante il decorso del tempo nessun cenno di resipiscenza è stato dato dall’assassino. Nessuna lettera di scusa è stata mai inviata alle parti civili, non avendo d’altra parte mai il Potenza Giovanni ammesso la responsabilità di quanto accaduto. Lo stesso ha sempre affermato che l’omicidio non era un omicidio ma ‘una disgrazia’ ed ha durante tutto il corso del processo negato l’addebito”.

E’ parte di una missiva a firma dell’avvocato Innocenza Starace, in qualità di legale dei parenti di Giusy Potenza – 14enne di Manfredonia uccisa il 12 novembre 2004 -, alla richiesta del Giudice di sorveglianza e rinviata dal Commissariato di P.S. in replica alla attuale richiesta di perdono di Giovanni Potenza, partita dal carcere di Lucera, dove l’uomo è attualmente detenuto.

Due familiari di Giusy sono infatti parti civili nel procedimento del 2004 contro Giovanni Potenza, classe 1977, cugino di secondo grado della vittima, con procedimento a carico dello stesso definito il 26 luglio 2006, con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Foggia Dott.ssa Lucia Navazio con la condanna dell’uomo alla pena di anni 30 di reclusione oltre alle spese per il risarcimento delle parti civili.

In seguito, la Corte di Assise di Appello di Bari, Dott. Aldo Napoleone Presidente, con sentenza del 06.11.2007 aveva confermato la sentenza di primo grado unitamente alle statuizioni civili, condannando Giovanni Potenza al pagamento delle ulteriori spese legali. La Corte di Cassazione I Sezione Penale aveva in seguito confermato la sentenza e le statuizioni civili, condannando il Potenza all’ulteriore pagamento delle spese legali

“Ad oggi, inoltre, non sono state versate ai familiari di Potenza Giuseppina (Giusy,ndr) nonostante le precise statuizioni del Giudice delle Indagini preliminari, la provvisionale stabilita e le spese liquidate nei vari gradi di giudizio”, dice l’avv. Innocenza Starace.

Come pubblicato di recente, “Il nonno, tramite il suo avvocato, ha dichiarato di essere disposto a perdonare l’assassino di sua nipote solo se quest’ultimo rivelasse l’identità dei complici“.

L’avvocato dei familiari di Giusy resta “convinta anche del coinvolgimento di altre persone nell’omicidio“, sottolineando che “molti elementi emersi durante il processo portarono già all’epoca dei fatti a ipotizzare la presenza di complici, non solo dal punto di vista giudiziario, nonostante la pesante condanna“. Come riporta La Repubblica di Bari, secondo l’avvocato Starace, si trattò di “un omicidio perpetrato a seguito di un atto di violenza sessuale contro la quattordicenne“.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, a giugno è prevista l’udienza, dinanzi ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Bari, per discutere della possibilità di accesso di Giovanni Potenza, a misure alternative alla detenzione cautelare in carcere.

Un “beneficio” che a livello generale, anche in base a quanto previsto dalla recente riforma Cartabia relativamente al procedimento penale, può arrivare anche in seguito a un determinato percorso del detenuto, compreso un consapevole “ravvedimento” per i fatti dei quali è stato accusato.

di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it