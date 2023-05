Manfredonia. L’antica arte del “resacchje” di Donato Andretti (VIDEO)

Manfredonia – Un fisico asciutto e lo sguardo profondo come il mare, quello di Donato Andretti, un “giovanotto” di anni 81 che non ha mai smesso di praticare la sua passione, quella di realizzare artigianalmente reti da lancio, tra cui il famoso rezzaglio, conosciuto in dialetto sipontino come “U’ resacchje”.

Nella sua lunga attività di pescatore da “resacchje”, tonnellate di cefali e spigole di pezzatura oscillante dai 3 ai 7 kg sono incappati nella sua rete.

Pescame catturato grazie ad una grande maestria nel lancio della rete dopo aver rincorso con il passo felpato del felino, il pesce che normalmente ed in taluni mesi dell’anno si porte nelle acque basse dei fondali sabbiosi e pescosi di Siponto e della Riviera Sud.

Pesce prelibato che ha fatto la fortuna di alcuni ristoranti rinomati di Manfredonia, ai quali Donato consegnava il frutto della propria abile pesca.

Ma oltre alla bravura nel praticare questa tecnica di pesca va evidenziata la bravura con la quale Donato, nonostante la sua veneranda età, è ancora in grado di realizzare questa rete con le sua mani. Un autentico capolavoro, una perfezione assoluta.

Trapela dal suo sguardo l’emozione che gli deriva dal suo lungo vissuto a stretto contatto con il mare.

Nel suo piccolo garage vi è cordame e reti che profumano di mare, quel mare che ha segnato positivamente la sua esistenza e continuerà a farlo ancora per tanti anni.

Donato, non ha alcuna intenzione di appendere “U resacchje” al chiodo, fin quando la sua grande passione per il mare e la pesca gli daranno la forza di continuare a realizzare questi capolavori ma soprattutto ad effettuare quei lanci chirurgici per riempire la sua rete di cefali e spigole del golfo di Manfredonia.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 30 maggio 2023.