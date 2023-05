Manfredonia sembra una discarica. “Serve collaborazione dei cittadini”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Quando le immagini parlano più di mille parole. In questo scatti emerge la mancanza di collaborazione di qualche cittadino nel tenere pulita e decorosa Manfredonia. Si, certo, si dirà: e allora l’amministrazione che fa? Pioggia insistente e prolungata, ex lsu della squadra del verde operativi fino al 31 maggio (dall’1 gennaio) per sole 12 ore settimanali, risorse economiche risicate. E via subito ad inveire sui social contro il Sindaco e gli Assessori, magari dopo aver appena abbandonato qualche “ricordino”in giro per la città.

Manfredonia è di chi la ama davvero. L’Amministrazione, nonostante tutto e tutti, ce la sta mettendo tutta per risollevare una città ed una comunità non in ginocchio, ma sdraiate.