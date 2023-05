Per un “premio alla carriera”, torna in Puglia Rossana Doll

Bari – Torna in Puglia, sua terra d’origine, Rossana Doll, la pornostar diventata famosa negli anni 90 non soltanto per le pellicole a luci rosse (ha lavorato con Rocco Siffredi, Moana Pozzi, Jessica Rizzo) ma anche per aver fatto scoppiare il primo scandalo tra sesso e politica in Italia, con la pubblicazione di un libro record di vendite dal titolo “Membri di partito“.