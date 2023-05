MILANO – E’ durato sei ore l’intervento ricostruttivo che ha subito Elisabetta Condò, la professoressa ferita con un coltello ieri da uno studente il classe ad Abbiategrasso, nel Milanese. La prof ha riportato tre ferite alla testa di 20 centimetri, con anche una frattura cranica, una ferita di 10 centimetri alla scapola e una incisione al braccio, all’arteria ulnare di quindici centimetri, con lesione anche ai tendini.

Proprio per questa ultima ferita è stata operata dalla équipe di chirurgia plastica dell’ospedale di Legnano ed ora si trova ricoverata nel reparto di chirurgia plastica. Il suo decorso è giudicato buono. La prognosi è di 35 giorni.

Ansa

Intanto sono andati a scuola questa mattina gli studenti dell’istituto Alessandrini. La decisione è stata comunicata ieri sul sito della scuola con un messaggio per sottolineare che “il preside e tutta la comunità scolastica si stringono intorno alla professoressa Elisabetta C e ai nostri studenti della classe 2AL per il grave episodio” aggiungendo che il 30 maggio “le lezioni si svolgeranno regolarmente”.

Solo gli studenti della seconda, che hanno assistito all’aggressione della professoressa oggi sono rimasti a casa. E nei prossimi giorni tutti potranno servirsi dello sportello psicologico che è aperto ogni giovedì a disposizione di studenti, genitori e docenti.

Lo riporta l’agenzia Ansa.