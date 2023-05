Ruggiero Del Vecchio con Fiorello in “Viva Rai2!”: “Ho preso casa a Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Ogni mattina accanto a Fiorello nella diretta di Viva Rai2! c’è anche lui, Ruggiero Del Vecchio, simpatico pensionato 83enne ormai volto immancabile del programma di successo di Rai2. Sono dieci anni ormai che l’uomo è parte integrante dello staff dello showman, protagonista insieme a lui di Edicola Fiore e rimasto nel tempo sempre al suo fianco.

Fonte: today

Ruggiero Del Vecchio è originario di Margherita di Savoia e aveva 12 anni quando iniziò a fare il sarto: “Adesso non lo faccio più, mi diletto a fare le riparazioni a figli, nipoti e a Rosario: se ha bisogno di me sono sempre disponibile”.

Fonte: fanpage

Intervistato dalla rivista TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato:

«Finite le elementari, i miei genitori mi dissero che dovevo imparare un mestiere e mi imposero di fare il sarto. Poi mi è piaciuto e l’ho fatto per tutta la vita, prima a Milano e poi a Roma, dove ho aperto una sartoria in cui ho lavorato per tanti anni e mi ha dato delle belle soddisfazioni: mi sono comprato casa a Manfredonia (Foggia) e poi il negozio dove lavoravo. Mi sono sposato, ho avuto tre figli, Angelo, Nunzia e Giuseppe, e ora ho quattro nipotini. Mia moglie è morta nel 2002 e così ho dovuto fare anche da mamma».