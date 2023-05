Sua maestà la Ricotta trionfa a Carlantino: turisti anche dal Molise

CARLANTINO – Stand pieni, decine di turisti da tutta la provincia di Foggia e dal vicino Molise, un clima di festa popolare ricco di partecipazione, curiosità, profumi: “il ritorno de La Festa della Madonna della Ricotta, nel weekend, è stato davvero un successo”, racconta con entusiasmo Graziano Coscia, sindaco di Carlantino.

“La bella giornata, con un sole e una leggera brezza primaverile, ci ha sicuramente dato una mano”, aggiunge il primo cittadino, “ma un ruolo fondamentale nella riuscita degli eventi lo hanno avuto i volontari, il Comitato Feste, la Pro Loco, il gioco di squadra con l’Amministrazione, i carabinieri, le forze dell’ordine, tutte le persone che hanno allestito e animato gli stand”.

Sabato 27 e, soprattutto, domenica 28 maggio, la festa è stata doppia, perché a renderla ancora più importante è stata la riapertura – già celebrata anche qualche giorno prima con una solenne cerimonia – dell’antica Chiesa dell’Annunziata, un luogo simbolico fondamentale per la ricorrenza che ricorda la tradizione della transumanza.

La festa della “Madonna della ricotta”, infatti, deve il suo nome a una consuetudine ormai lontana. A Carlantino, per far pascolare e rifocillare le proprie greggi gratuitamente, senza pagare nulla ai proprietari terrieri, giungevano pastori dall’Abruzzo, dal Molise e dalle regioni del Centro Italia.

Portavano le loro pecore su Monte San Giovanni. Ai piedi dell’altura, sorge la Chiesa dedicata alla Santissima Annunziata, riaperta in questi giorni dopo quasi 10 anni.

I pastori, come segno di ringraziamento, prima di lasciare la generosa e ospitale terra di Puglia, rendevano omaggio alla Madonna lasciando in offerta latte, formaggi, ricotta. Consuetudine e ricorrenza che, ogni anno, Carlantino ricorda celebrando colei che nell’immaginario popolare da Santissima Annunziata si è trasformata in “Madonna della ricotta”.

“Materialmente e idealmente, la nuova stagione di Carlantino riparte proprio da questa festa e dalla riapertura della Chiesa dell’Annunziata. Dal fine settimana appena trascorso e fino a dicembre, Carlantino sarà animato da almeno un evento al mese, per promuovere non solo il nostro paese ma un intero territorio.

Facciamo squadra con i comuni e con tutti gli attori istituzionali, associativi e culturali di un’area territoriale che ha tanto da offrire, sotto ogni aspetto, per costruire un futuro di sviluppo condiviso”.

Alle ore 12 di oggi, sono duecento le persone per le quali sono state completate le operazioni di sbarco: 33 sono state affidate al 118 per visite sul posto e/o consulenze specialistiche presso i tre ospedali di Bari San Paolo, Di Venere e Policlinico. Sono 14 finora le persone per le quali è stato necessario il ricovero per condizioni di salute critiche per diabete, traumi vari e talassemia.

Due minori ospedalizzati con gravi ustioni agli arti.

“Abbiamo attivato – ha spiegato il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce – la nostra consolidata rete di accoglienza e assistenza sanitaria in favore dei profughi, come già accaduto in precedenti sbarchi avvenuti al porto di Bari. In queste ore sono operativi il personale del 118 e gli operatori del Dipartimento di Prevenzione, compresi gli ospedali che hanno reso disponibili posti letto in alcuni reparti per i casi di necessità”.

Nell’area portuale il servizio di Emergenza Territoriale 118 della ASL di Bari ha predisposto 6 ambulanze organizzate in tre turni: mattina 3 ambulanze, con 2 medici e 3 infermieri; pomeriggio, 2 ambulanze con 1 medico, 1 infermiere e 1 operatore socio sanitario; e per la sera/notte un’ambulanza, un infermiere e un OSS.

A disposizione dei minori, le Pediatrie hanno liberato 8 posti letto negli ospedali San Paolo, Altamura, Corato e Monopoli in caso di necessità, così come sono stati allertati anche i reparti di Ortopedia, Oculistica e Medicina per la presa in carico degli adulti.

I casi sotto osservazione dal punto di vista clinico sono 24 di cui 14 più urgenti. In sede ci sarà anche la centrale 118 che si occuperà di smistare i casi. Fino alle ore 12 di oggi, due persone sono state ricoverate al San Paolo.

Tra i primi a ricevere assistenza i minori per i quali l’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari ha predisposto il servizio di assistenza sanitaria. Le operazioni di triage si svolgono in due ambulatori mobili a cura dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, con 5 medici e 10 infermieri per turno. Due le ambulanze sul posto per l’eventuale trasporto di pazienti critici in ospedale, dove sono a disposizione 10 posti letto in area medica e 10 in area chirurgica.

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione si occupano della sorveglianza sanitaria e dei controlli epidemiologici. A disposizione ci sono 3 squadre con infermieri, assistenti sanitari e un medico per turno.